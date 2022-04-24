Глава Белого дома пообещал, что США будут продолжать поддерживать Украину в борьбе за свою землю.

Президент США Джо Байден заявил, что ровно через два месяца после полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев до сих пор стоит, а демократически избранная власть продолжает работать.

В своем сообщении в Twitter глава Белого дома пообещал, что США будут продолжать поддерживать Украину в борьбе за свою землю.

"Через два месяца после того, как Путин совершил неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы и в дальнейшем будем поддерживать украинцев в их борьбе за защиту родной земли", - написал Байден.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: