Также стало известно, что побег сирийского диктатора организовали агенты российской разведки.

Россия убедила бывшего сирийского диктатора Башара Асада в том, что он проигрывает войну повстанцам во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" и предложила ему безопасно эвакуироваться из страны. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова трех человек, знакомых с ситуацией.

По информации двух источников, побег организовали агенты российской разведки, которые вывезли Асада через свою авиабазу в Сирии. Один из них отметил, что транспондер самолета выключили, чтобы его не удалось отследить.

Уже через несколько часов после побега диктатора боевики без сопротивления вошли в Дамаск и заявили о победе в сирийском конфликте, который длился почти 14 лет.

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"Это был контроль убытков", - отметил глава московского Центра анализа стратегий и технологий, аналитического центра по вопросам обороны и безопасности Руслан Пухов.

Он добавил, что для России было "очень логично" попросить Асада сдаться, ведь она хотела избежать кровопролития.

В то же время один из собеседников Bloomberg сказал, что российский диктатор Владимир Путин требует выяснить, почему российская разведка не заметила растущую угрозу правлению Асада, пока не стало слишком поздно.

Башар Асад - последние новости

Ранее в РФ подтвердили, что предоставили убежище Башару аль-Асаду. В МИД страны отметили, что Кремль не планирует отдавать его в руки правосудия. В ведомстве добавили, что Москва и в дальнейшем будет поддерживать сирийского диктатора, режим которого обвиняют в химических атаках, военных преступлениях, убийствах, систематических пытках и насильственных исчезновениях.

Также сообщалось, что Башар Асад незаконно вывел в Россию 135 миллиардов долларов. По словам сотрудника разведки свергнутого сирийского режима Халид Бейе, он это сделал путем контрабанды.

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