Молодой человек был госпитализирован после задымления в салоне самолета, который летел из Бухареста в Цюрих.

Швейцарский бортпроводник, который находился в самолете, совершившем аварийную посадку в Австрии из-за задымления в салоне, умер. Об этом сообщили в авиакомпании Swiss Air Lines, информирует Independent.

Отмечается, что член экипажа рейса LX1885, умер в больнице в австрийском городе Грац.

Издание напоминает, что 23 декабря самолет, который летел из Бухареста в Цюрих, был вынужден приземлиться в Граце из-за задымления, которое возникло из-за проблем с двигателем Airbus A220-300 во время полета.

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В авиакомпании не сообщили других подробностей "из уважения к его семье", при этом главный операционный директор Swiss Air Lines Оливер Бухгофер пообещал, что компания "сделает все возможное вместе с соответствующими органами власти, чтобы установить причины" смерти сотрудника:

"У нас много вопросов, и мы хотим, чтобы на них были ответы. ... Потеря нашего коллеги и члена нашей команды вызывает у меня смущение и ужас".

Издание напоминает, что бортпроводник был одним из двух членов экипажа, которые были госпитализированы после приземления самолета, а все 74 пассажира на борту были эвакуированы в Граце. На следующий день был запланирован специальный рейс с большинством пассажиров на борту, чтобы завершить свое путешествие в Цюрих.

Другие инциденты с самолетами

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Из 67 человек на борту выжили 29.

Также мы информировали, что в Южной Корее разбился пассажирский самолет. На борту был 181 человек. Лайнер вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался.

Это самая смертоносная авиационная катастрофа, которая произошла в Южной Корее с 1997 года, когда Boeing 747 корейских авиалиний разбился в джунглях Гуама, в результате чего погибли 228 человек.

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