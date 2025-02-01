Теоретически в момент катастрофы на борту вертолета мог бы быть кто-то из руководителей США.

Военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом в аэропорту Вашингтона, использовался как воздушное "такси" для VIP-персон. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Вертолет, вызвавший крупнейшую авиакатастрофу в США с 2001 года, входил в состав 12-го авиационного батальона. Это подразделение десятилетиями выполняло миссии по перевозке высокопоставленных чиновников в горячих точках мира - от Вьетнама до Ливана.

Сегодня подразделение работает в основном в пределах США, в частности, оно является ответственным за перевозку высокопоставленных чиновников в условиях чрезвычайных событий, таких как теракты 11 сентября.

Видео дня

А в обычное время 12-й батальон перевозит высших военных и гражданских должностных лиц в столичном регионе. Вертолеты батальона за это неофициально называют "gold tops" (золотые верхушки), и они даже специально окрашены так, чтобы подчеркнуть их миссию.

"По сути Gold Tops превратились в высококачественную услугу авиатакси для VIP-персон Вашингтона, которая доставляет пассажиров на базы и другие места в Пенсильвании, Вирджинии и Мэриленде, а в некоторых случаях и за их пределы", - пишет WSJ.

Отставной офицер авиации рассказал, что роль 12-го батальона на самом деле является не прихотью, а необходимостью. Передвигаясь по воздуху, высшие военные офицеры более эффективно используют свое рабочее время, особенно когда им нужно побывать на нескольких встречах в Вашингтоне и за его пределами.

Непосредственно в день катастрофы на борту вертолета VIP-персон не было - только трое летчиков. По данным WSJ, в тот день экипаж тренировался для выполнения одной из ключевых миссий подразделения: транспортировки высшего руководства США в безопасную зону в случае нападения на столицу страны.

Авиакатастрофа в США: последние новости

Как писал УНИАН, в среду в столице США пассажирский самолет врезался в военный вертолет, когда тот внезапно появился на траектории посадки. Обе машины вспыхнули и камнем упали в реку перед аэропортом. Всего погибли 67 человек - все, кто были в самолете и вертолете.

По словам американских авиаторов, эта трагедия была практически неизбежной, ведь воздушное пространство над Вашингтоном слишком перегружено, и военные вертолеты постоянно пересекают траекторию пассажирских самолетов, идущих на посадку.

Вас также могут заинтересовать новости: