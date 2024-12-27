Через минуту после поражения судна в небе был введен режим "Ковер", но экипаж азербайджанского судна не получал никаких указаний.

Появились новые подробности крушения азербайджанского самолета, который выполнял рейс "Баку-Грозный". Уже точно можно сказать, что он был поражен средствами ПВО над Наурским районом Чечни, которые в этом же районе вели огонь по двум БПЛА, пишет проект "ВЧК-ОГПУ".

За две недели до катастрофы возле аэропорта Грозного были установлены два "Панциря". Проект отмечает, что российские власти моментально поняли, что произошло с пассажирским самолетом, поскольку через минуту после его поражения был объявлен режим "Ковер".

Борт неоднократно пытался приземлиться в аэропорту назначения, но системы навигации были заглушены. В этот момент работали средства РЭБ, а когда воздушное судно взяло обратный курс на Баку, то в небе над Чечней его подбили.

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Всего в то утро над республикой было сбито три беспилотника. Один прилетел со стороны Висаитовского района, два других летели на север, как раз над Наурским районом. Именно там и был нанесен удар по самолету. После поражения экипаж воздушного судна сначала принял произошедшее за столкновение с птицами.

"Столкновение с птицами" произошло в 08.16. План "Ковер", согласно которому все гражданские воздушные суда должны были покинуть опасную зону, был введен на минуту позже - в 08.17, то есть сразу после "успешного" использования РЭБ и ПВО.

"При этом самолет не получал никаких предупреждений. Согласно регламенту, по гражданской частоте о "Ковчеге" экипажу борта должен сообщить диспетчер, но, как следует из расшифровки переговоров, никаких предупреждений не было", - пишет канал.

По данным проекта, руководитель полетов, который был ответственным в роковой день, утверждает, что о введении плана "Ковер" он узнал от военных только в 08.21. К тому моменту экипаж самолета, выполнявшего рейс "Баку-Грозный", уже сообщил о неполадках после "столкновения с птицами" диспетчеру и запросил данные о запасном аэродроме.

По данным источников канала, в аэропорту Грозного в десятых числах декабря было установлено сразу два комплекса "Панцирь". Поводом к их появлению стали недавние "налеты" БПЛА с военных объектов столицы Чечни.

Падение самолета в Казахстане

25 декабря в городе Актау, что в Казахстане разбился пассажирский самолет Азербайджанских авиалиний. На борту было 67 человек, 38 - погибли.

Один из азербайджанских источников агентства Reuters, знакомый с расследованием, сообщил изданию, что предварительные результаты показали, что самолет был поражен российской системой ПВО "Панцирь-С". А связь самолета с диспетчерами была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному, отметил источник.

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков также заявил, что ответственность за трагедию лежит на России. Он подчеркнул, что Москва должна извиниться за атаку пассажирского судна средствами противовоздушной обороны. Но вместо этого некоторые в РФ пытаются "заметать следы".

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