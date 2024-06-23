Через эту базу будут проходить военно-воздушные и военно-морские силы НАТО из 32 стран мира.

В Румынии военно-воздушная база имени Михая Когельничану (МК) получила свое название от села, которое находится поблизости, в честь либерального политика 19 века. Теперь это место превращается в крупнейшую базу НАТО в Европе, которая превосходит даже Рамштайн, что находится в Германии, пишет BBC.

В ближайшее время на базе МК появится эскадрилья румынских самолетов F-16, которые недавно были куплены у Норвегии, а также беспилотники MQ-9 Reaper. Из-за этих факторов появится военный городок, через который будет проходить ротация военнослужащих армии, военно-воздушных и военно-морских сил НАТО из 32 стран мира, отмечают в материале.

Последними на базу прибыли финны. Она расположена всего в 20 км от побережья Черного моря, в 300 км от Одессы и в 400 км от оккупированного Севастополя.

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"Здесь гораздо большее присутствие США, гораздо больше инфраструктуры, жилья, людей и техники", - подчеркнул пилот ВВС США Чарли Тагга.

Он отметил, что война России в Украине изменила как районы, над которыми летает пилот, так и стратегическую позицию миссии. В 2021 году во время его последнего тура пилоты истребителей НАТО летали далеко над международными водами в Черном море. Однако теперь они придерживаются 12-мильной зоны над румынскими и болгарскими территориальными водами, "чтобы избежать недоразумений, эскалации ситуации с россиянами".

"Раньше мы были здесь для сдерживания любой российской агрессии. Сейчас это больше заверение других стран НАТО, таких как Румыния, что мы здесь и готовы защищать", - отметил Чарли Тагга.

Пилот отметил, что с тех пор, как он сюда прибыл, не было ни одного вызова на перехват российского самолета, но все же во время предыдущих миссий над Балтикой такие вызовы наблюдались.

"Они просто пролетят мимо - это не противоречит никакому международному праву, они имеют на это право. Но мы поставим свой самолет рядом с самолетом противника. С точки зрения позерства, это показывает россиянам... что мы активны. Мы летаем с вооруженными самолетами, так что это посылает четкий сигнал. И это также предоставляет нам ценную разведывательную информацию, мы записываем серийные номера самолетов и оружие, которое эти самолеты перевозят, поэтому это также входит в общую разведывательную картину", - добавил военный.

В BBC отметили, несмотря на то, что самолеты НАТО избегают ненужных столкновений с россиянами, все же случались инциденты над Черным морем. В частности, в сентябре 2022 года российский пилот неправильно понял команду наземного управления и едва не сбил британский самолет-разведчик с экипажем до 30 человек.

Также в марте 2023 года российский истребитель Су-27 специально сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, который летел из Румынии над международными водами.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее народный депутат Александра Устинова рассказала, кто и почему затягивает обучение украинских пилотов на F-16. По ее словам, такая проблема сейчас является самой большой.

"Что мы видим сейчас? Когда Украина начала говорить, что нам нужно больше тренировать наших пилотов, нам сказали: извините, у нас нет мест, потому что другие страны уже стоят в очереди. Это называют политической волей. Поскольку, когда есть политическая воля поставить Украину, которая сейчас воюет, которой сейчас критически необходимы эти самолеты, вперед этой очереди, это можно спокойно сделать. Кроме того, можно, например нескольких американских пилотов, которые тренируются на базах, которые нам нужны, перевести на другие базы", - отметила она.

В то же время помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые ВСУ получат от США, будут расположены на территории Украины. Ранее украинская сторона рассматривала их размещение за рубежом.

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