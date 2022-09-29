Это самая заметная из трех крупных утечек газа из трубопроводов, соединяющих Россию с Европой.

700-метровая воронка бурлящей воды в Балтийском море, образовавшаяся в результате разрыва российского газопровода "Северный поток", указывает на климатическую катастрофу.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

"Это самая заметная из трех крупных утечек газа из трубопроводов, соединяющих Россию с Европой. По оценкам Германии, в результате выбросов в атмосферу попало около 300 000 метрических тонн метана", - говорится в сообщении.

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Журналисты добавляют, что метан - это однин из самых мощных парниковых газов.

"Это количество газа будет иметь примерно такое же влияние на климат в течение 20-летнего периода, как и ежегодные выбросы примерно 5,48 миллиона автомобилей в США", - отмечается в материале.

Прорыв на "Северных потоках": что известно

26 сентября компания-оператор Nord Stream сообщила, что пропускная способность в обеих нитях газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Причиной этого стала дыра в трубе.

В Кремле говорят, что пока не установили причину утечки газа из труб, однако "не исключают возможности саботажа".

По данным The New York Times, ни один из газопроводов не работал во время резкого падения давления.

"Должны быть большие дыры, иначе давление не упало бы так быстро. Другого объяснения этому нет", - прокомментировала инцидент представитель немецкого сетевого агентства Фиете Вульф.

Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд в свою очередь заявил, что первоначальная информация об утечке из газопровода "Северный поток" указывает на акты саботажа.

Главный аналитик инвестиционно-финансовой компании "Солид" Дмитрий Донецкий считает, что из труб "Северного потока" вытекло до 500 миллионов кубометров технического газа. Это последний газ, который "Газпром" мог прокачать в Европу по этим газопроводам. По его словам, ремонт труб может занять до нескольких лет.

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