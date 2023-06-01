Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Украина может атаковать территорию Российской Федерации, потому что имеет право на самозащиту.
У генерального секретаря НАТО спросили о его реакции на осуществление Украиной возможных атак на российскую территорию, в том числе на Москву.
"У нас точно такая же позиция сейчас как и в начале войны - что Украина имеет право оборонять себя. Агрессивная война России против Украины - это вопиющее нарушение международного права. Право на самооборону закреплено в Уставе ООН. Нет сомнений, что происходит. Это агрессивная война президента Путина и Москвы против Украины. Украина имеет право защищать себя", - подчеркнул Столтенберг на брифинге перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.
Как подчеркнул генеральный секретарь, Путин начал эту войну, и он может ее прекратить.
"Это путь, чтобы создать мир и стабильность, и обеспечить, чтобы не было дальнейшего обострения войны. Мы поддерживаем Украину. Мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы будем выступать на стороне Украины столько, сколько это потребуется", - сказал Столтенберг.
В то же время, как сказал генеральный секретарь Альянса, поддержка Украины не делает НАТО стороной конфликта.
"Мы имеем право поддерживать Украину не становясь стороной конфликта", - отметил он.
Также Столтенберг уточнил, что НАТО имеет две задачи: оказывать поддержку Украине и сделать невозможным, чтобы агрессивная война России против Украины не вышла за пределы Украины.
"Бунт" беспилотников в России - что известно
На территории России регулярно случаются атаки неизвестных беспилотников. В частности, удары подвергаются НПЗ и другие объекты, имеющие военное значение. Утром 30 мая группа беспилотников атаковала западные окраины Москвы. В этой атаке значимого ущерба причинено не было, но Россия обвинила в атаке Украину.
Министр иностранных дел Британии, комментируя это событие, выразил уверенность, что украинцы имеют полное право атаковать военные объекты в России, поскольку ведут оборонительную войну. А в США наоборот заявили, что не поддерживают атаки по российской территории, особенно с использованием американского оружия.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по территории РФ, но Германия против того, чтобы для этого использовали немецкое оружие.