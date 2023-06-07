Атака дронами является элементом психологического противостояния, считает эксперт.

Во время атаки дронами на Москву, возможно, целями были дома офицеров Службы внешней разведки РФ.

Беспилотники нацелили на места, которые, как полагают, были резиденциями офицеров разведки РФ, сообщает nbcnews.com, ссылаясь на сведения сотрудника Конгресса США и высокоставленного американского чиновника.

Стартапу стратегической разведки из американского штата Юта Strider Technologies, который использует данные из открытых источников, сообщил, что по крайней мере один пораженный дронами жилой дом связан с СВР. Команда Strider Global Intelligence выяснила, что дом находится в государственной организации, которая имела контракты с военной частью, известной как прикрытие СВР.

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Операционный директор и соучредитель Strider Technologies Эрик Левеск считает, что удар дронами является элементом психологического противостояния во время полномасштабной войны.

Атака дронами на Москву - сегодня это стоит знать

В Москве 30 мая утром прогремели взрывы. Потом стало известно, что три дрона попали в жилые дома, которые находятся на Ленинском проспекте, а также на двух улицах - Профсоюзная и Атласова. В сети писали, что в результате ударов дронами есть пострадавшие. Также стало известно, что возле Москвы ликвидировали 13 беспилотников.

В Кремле в атаке обвинили Украину. В Украине утверждают, что не причастны к атаке на Москву. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что дроны, которыми атаковали Москву, "родились" где-то в РФ.

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