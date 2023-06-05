Свитан счиатет, что это очень хороший ход, даже просто когда "свистнули туда десяток дронов".

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, какое значение имел масштабный удар дронами по Москве. В частности - по месту обитания ближайшего окружения Владимира Путина - Рублевке.

"Если есть там боевые действия в районе Москвы, то приходится россиянам туда перетаскивать зенитно-ракетные комплексы или может быть даже не перетаскивать те армейские ЗРК, которые должны были бы идти через Москву в сторону фронта. Они сейчас застрянут в Москве, причем самое интересное, сейчас будут растаскивать и драться между собой или башни Кремля, или сколько там или что там у них есть. То есть вот каждый Панцирь будет тебе генерал или какой-то руководитель тянуть тебе на Рублевку и ставить в районе своей фазенды", - сказал он в эфире.

Свитан счиатет, что это очень хороший ход, даже просто когда "свистнули туда десяток дронов".

"Российские чиновники просто обделались и начали искать Панцири, от угадайте как они их найдут, они их купят, они разными правдами и неправдами перетянут для того, чтобы прикрыться. Правильные действия и правильно сделали, что жахнули по Рублевке и это центр принятия решения, это военный объект. Именно на Рублевке принимаются решения, там стоят центры связи военные. Охрана военизированная тоже там", - добавил он.

Атака дронов на Москву - детали

30 мая в Москве и в Подмосковье прогремели взрывы. В Минобороны РФ заявили, что столицу атаковали восемь дронов, но все они якобы были сбиты.

Позже выяснилось, что дроны, которые атаковали Москву и Подмосковье Российской Федерации, "упали" в интересных местах. В эпицентре атаки оказались поместья путинской элиты.