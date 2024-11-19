Там снова заговорили об эскалации.

Республиканец Майкл Уолтц, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует сделать советником по национальной безопасности, назвал разрешение бить по территории России ATACMS "еще одним шагом эскалационной лестницы".

Политик отметил, что администрация Джо Байдена отменила запрет на удары по РФ в ответ на отправку на фронт северокорейского оружия и десятков тысяч солдат. Как передает Голос Америки, в эфире Fox News он перечислил и другие показатели эскалации в этой войне:

"Сейчас Южная Корея заявляет, что может присоединиться. Китай покупает нефть у Ирана за копейки. Иран использует это, чтобы отправлять ракеты и беспилотники в Россию, которые затем поражают критическую инфраструктуру Украины".

По его словам, разрешение на удары по РФ является "тактическим развитием", тогда как Трамп якобы сосредоточен на "большой стратегии" по завершению войны. "Как мы заставим обе стороны сесть за стол, чтобы закончить эту войну? Какова основа соглашения и кто сидит за этим столом? Это то, над чем я и президент Трамп, конечно, будем работать", - добавил он.

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Украине разрешили бить по РФ

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Вашингтон разрешил украинской армии бить ракетами ATACMS по российской территории.

Сын Трампа уже назвал тех, кто отменил этот запрет, "идиотами", которые якобы хотят начать Третью мировую войну. Также решение Байдена раскритиковали некоторые соратники новоизбранного президента.

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