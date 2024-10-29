В момент обрушения здания внутри находились от семи до девяти человек.

В Аргентине рухнуло 10-этажное здание отеля. Сейчас на месте происшествия работают спасательные команды, а под завалами могут находится люди, пишет Sky News.

Инцидент произошел 29 октября около 01:00 по местному времени в городе Вилья-Хесель в провинции Буэнос-Айрес. Часть отеля Dubrovnik обвалилась, пока строители работали над проектом без муниципальных разрешений, сообщили в местном совете.

В момент обрушения здания внутри находились от семи до девяти человек, включая рабочих, отметили в издании. Строительный проект был остановлен советом в августе этого года.

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"В настоящее время, хотя и невозможно говорить о каких-либо точных подробностях обрушения, можно подтвердить, что конструкция в обрушившейся части была изменена незаконно и ненадлежащим образом", - поделились в местном совете.

В муниципалитете Вилья-Хесель заявили, что на месте происшествия работают пожарные, полицейские и сотрудники скорой помощи. Местных жителей и средства массовой информации призвали не распространять ложную информацию об инциденте, чтобы не помешать спасению людей.

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