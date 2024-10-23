Женщина застряла в расщелине вверх ногами на 7 часов, пытаясь достать телефон

23-летняя Матильда Кэмпбелл застряла вверх ногами в глубокой расщелине в долине Хантер в Австралии на несколько часов после того, как упала, пытаясь достать свой телефон и в итоге поскользнувшись.

Ее друзья сначала пытались вытащить ее из ямы, но им пришлось идти пешком, чтобы найти сигнал сотовой связи, чтобы позвонить в службу спасения и попросить о помощи, пишет The Independent.

Спасатели прибыли на место в течение часа после происшествия. Вскоре после этого для помощи в спасательной операции были вызваны полиция и медики. Парамедикам скорой помощи Нового Южного Уэльса (NSW) пришлось раздвинуть валуны с помощью специальной лебедки, чтобы добраться до женщины, но столкнулись с непростой задачей - вытащить ее из опасного положения, пишет СМИ.

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Специалист скорой помощи NSW Питер Уоттс заявил, что за свою десятилетнюю карьеру он никогда не сталкивался с подобной работой. Чтобы добраться до женщины, спасателям пришлось убрать несколько тяжелых валунов весом от 80 до 500 кг и соорудить каркас из твердых пород дерева, чтобы обеспечить устойчивость во время работы спасателей. Впоследствии, как сообщается, пострадавшая все же оказалась в поле доступа для дальнейшего спасения.

В материале говорится, что Кэмпбелл была освобождена через семь часов после падения, в результате которого она получила лишь незначительные царапины и ушибы. Однако отмечается, что телефон спасти ей все же не удалось.

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