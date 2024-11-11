Советник американского президента сказал, что властелин Кремля еще и сам не знает, что собирается делать для Северной Кореи в будущем.

Власти США еще изучают, что именно Кремль отдаст Северной Корее за то, что она отправила своих военных на войну против Украины.

Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News. Он отметил, что США "не знают наверняка", что РФ отдаст северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну за его военных.

"Думаю, что Путин не знает наверняка. Он еще не решил, что именно собирается делать для Северной Кореи в будущем", - заявил Салливан.

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Возможно, Ким Чен Ын ожидает "что-то значительное в виде военной и технологической поддержки со стороны России", а, возможно, и для ядерной программы Северной Кореи, предположил Салливан.

"Не могу сказать, что произойдет, но мы уже услышали, как россияне заявили, что на ядерную программу Северной Кореи сегодня следует смотреть иначе, чем 5-10 лет назад. Поэтому есть реальное беспокойство, связанное с отношениями РФ и КНДР в обоих направлениях, и это то, на что должны обратить внимание все страны", - отметил он.

Солдаты КНДР на войне против Украины

Несколько дней назад в США уже подтвердили, что северокорейские войска впервые приняли участие в боевых действиях в Курской области.

А сегодня издание The New York Times написало, что группировка российских и северокорейских войск численностью 50 тыс. готовится к масштабному контрнаступлению в Курской области.

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