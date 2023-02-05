Отмечается, что еще в январе на аэродроме велась подготовка к приему авиации.

Аэродром в Зябровке, который находится в Беларуси в 22 километрах от Украины, сейчас покрыт снегом. Еще в начале января на нем велась подготовка к приему авиации.

Аналитики Defense Express проанализировали спутниковые снимки беларусского аэродрома. Там еще с июня 2022 года находятся три единицы спецтехники, которая за это время ни разу не перемещалась. Определить, какие именно это объекты, по снимках невозможно. Эксперты считают, что это могу быть станции радиотехнической разведки или РЭБ.

Кроме того, в северной части аэродрома находятся объекты, которые также не удалось идентифицировать, их ни разу не передвигал за последние шесть месяцев.

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Посреди аэродрома обнаружили насыпь с техникой. В октябре 2022 года ее там не было.

В южной части аэродрома также можно увидеть технику, в том числе станцию с высоким мачтом.

Активность оккупантов на Зябровке сохраняется - создаются новые капониры и насыпи.

Беларусь на войне против Украины - что известно

Российская Федерация постоянно использует территоию Беларуси и ее военные возможности для агрессия против Украины. Так, 13 января Россия перебросила на территорию Беларуси еще два эшелона с личным составом и военной техникой.

Накануне, 12 января, на аэродроме в Забровке Гомельской области заметили зенитно-ракетные комплексы С-300 и "Панцирь".

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