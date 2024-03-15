Стороны обсудили международные конфликты, среди которых была и война РФ против Украины.

Представители Китая и военного альянса НАТО провели диалог по вопросам политики безопасности и зацепились на теме войны в Украине, сообщает The Newsweek.

"Стороны обменялись мнениями относительно оборонного обмена между Китаем и НАТО, международной и региональной ситуации и других вопросов, вызывающих общее беспокойство", - заявила китайская сторона после встречи.

В НАТО подтвердили эту информацию, уточнив, что ключевыми моментами встречи стали региональные конфликты. Среди них - вторжение России в Украину, безопасность в море и другие "вопросы, вызывающие общее беспокойство".

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"Текущее общение отражает длительное взаимодействие между Китаем и НАТО, начатое в 2010 году, но прерванное в 2016 году из-за нескольких факторов, включая реформы китайских вооруженных сил и последствия террористических атак в Брюсселе", - пишет Newsweek.

В то же время издание отмечает, что НАТО, похоже, обеспокоено из-за сближения Китая и РФ.

Китай как дипломатический участник российско-украинской войны

Ранее УНИАН сообщал, что посланник Китая приехал в Москву и провел переговоры об Украине с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.

В то же время, накануне стало известно, что Китай начал разворачивать свои военные силы вблизи границы с Россией. По мнению военного эксперта Романа Свитана, Пекин, вероятно, планирует "отгрести" территории после развала РФ.

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