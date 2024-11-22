Самоназначенный президент уверен, что ярлык диктатора на него навешивают американцы.

Этой зимой в Беларуси снова могут вспыхнуть протесты в связи с новыми президентскими выборами. Если это случится, власти отключат интернет в стране. Об этом заявил самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами.

По словам диктатора, его отстранение от власти в результате протестов 2020 года якобы могло привести к войне. Лукашенко уверен, что тогда народ Беларуси массово выходил на улицы по указанию из Польши, а войска НАТО "были заряжены" на то, чтобы вторгнуться в страну.

"Я понимал, к чему мы можем прийти. У нас была бы война похлеще, чем в Украине. У нас бы это было, было бы жестче. Они (войска НАТО) выдвинулись бы до Смоленска. Ответ какой? Как бы отреагировала Россия? Началась бы война, опять на нашей территории", — заявил Лукашенко.

Видео дня

Диктатор допустил, что очередные выборы президента Беларуси, которые назначены на 26 января 2025 года, снова могут спровоцировать протесты.

"Если это повторится, отключим интернет вообще", — сказал он.

Вместе с тем Лукашенко заверил, что в Беларуси нет никакой диктатуры.

"Никому вы не верьте. Никакой диктатуры в стране нет и быть не может. Потому что, для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. Ну а какие у меня рычаги диктатуры? Это америкосы придумали – "диктатор, диктатор", – заявил он.

Другие недавние заявления Лукашенко

Как писал УНИАН, ранее Лукашенко негативно высказался о перспективах избрания женщины на пост президента Беларуси. По его мнению, женщину "нельзя обременять" такими полномочиями, поэтому страной должны управлять "мужики".

Также Лукашенко пообещал добиваться Нобелевской премии мира для Дональда Трампа, если он сможет закончить войну в Украине. В частности он назвал новоизбранного президента США "бульдозером", который пришел к победе, несмотря на то, что его "стреляли, давили и хотели посадить".

Вас также могут заинтересовать новости: