Самолеты были вынуждены приземлиться в других аэропортах страны.

В Швеции крупнейший аэропорт вблизи Стокгольма на несколько часов остановил свою работу и отправку рейсов из-за неизвестных дронов. Об этом сообщает SVT.

В частности управление гражданской авиации заявило, что в начале суток в районе аэропорта "Арланда" были замечены неизвестные беспилотники, а именно четыре аппарата разного размера, но неустановленного типа.

Поэтому около 2 часов ночи было принято решение закрыть аэропорт, в результате чего пять самолетов были вынуждены приземлиться в других аэропортах страны.

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Уже в 03:30 аэропорт "Арланда" возобновил свою работу. Полиция начала предварительное расследование по факту саботажа в аэропорту и нарушения Закона о безопасности.

"Мы подозреваем, что это был преднамеренный акт, но я не могу ответить, какова была цель. Из-за конфиденциальности расследования мы не хотим вдаваться в подробности того, какой именно беспилотник был замечен и кем", - отметил представитель полиции Даниэль Викдаль.

В то же время в Вооруженных силах Швеции заявили, что знают об инциденте и поддерживают связь с Арландой.

"Мы поддерживаем связь, чтобы получить общее представление о ситуации, но мы не находимся на месте", - подчеркнул представитель Вооруженных сил Швеции Микаэль Огрен.

Падения беспилотников в странах НАТО

Как писал УНИАН, на территории Латвии 7 сентября упал российский военный беспилотник. По словам президента страны, в настоящее время ведется расследование. Местные СМИ сообщили, что обломки были обнаружены в субботу в Резекненском районе.

Также сообщалось, что в Румынии ищут обломки российского "шахеда", который нарушил воздушное пространство страны. В частности во время атаки РФ на Украину два истребителя F-16, которые поднялись в воздух, контролировали ситуацию, а жители регионов Тулча и Констанца были оповещены об опасности.

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