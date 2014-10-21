Шведы признались, что специально дезинформировали о местонахождении иностранной подлодки

Об этом сообщило информационное агентство dpa, передает DW.DE. В сообщении говорится, что шведские военные сами признались в том, что распространенная ими накануне информация не является вполне точной.

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Официальная интернет-страница шведского министерства обороны объясняет, что это было сделано, чтобы не предоставить преимущества неизвестному противнику.

Напомним, что шведский военно-морской флот уже 4-й день подряд ищет неизвестную подводную лодку, которая, по его данным, тайно находится в территориальных водах Швеции, неподалеку от берегов Стокгольма. После того, как шведскими военными была обнародована фотография, на которой был зафиксирован неизвестный корабль, журналисты телеканала SVT поехали искать место, где было сделано фото. Они выяснили, что фото было сделано в другом районе побережья Швеции. Журналисты обратились с запросом в минобороны, после чего сами военные вынуждены были признать факт предоставления заведомо неточной информации.