«Черные ящики» разбившегося самолета во «Внуково» переданы на расшифровку
11:25, 21 октября 2014Мир
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Бортовые самописцы с переговорами экипажа и параметрами полета разбившегося в московском аэропорту "Внуково" самолета Falcon переданы на расшифровку.
REUTERS
Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (СК) России Татьяна Морозова, передают РИА Новости.
Президент одного из крупнейших в мире нефтяных концернов Total Кристоф де Маржери погиб при взлете из московского аэропорта "Внуково" в ночь на вторник.
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По предварительным данным, его самолет Falcon врезался в снегоуборочную машину, которой, по информации СК РФ, управлял пьяный водитель. Вместе с де Маржери погибли три члена экипажа. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
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