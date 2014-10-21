«Черные ящики» разбившегося самолета во «Внуково» переданы на расшифровку

Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (СК) России Татьяна Морозова, передают РИА Новости.

Президент одного из крупнейших в мире нефтяных концернов Total Кристоф де Маржери погиб при взлете из московского аэропорта "Внуково" в ночь на вторник.

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По предварительным данным, его самолет Falcon врезался в снегоуборочную машину, которой, по информации СК РФ, управлял пьяный водитель. Вместе с де Маржери погибли три члена экипажа. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.