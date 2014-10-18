​Литва заявила о необходимости дополнительных гарантий от НАТО

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью для CNN, передает euplus.info. "Мы члены НАТО. У меня нет сомнений относительно гарантий безопасности, предоставляемых нашими организациями, нашим НАТО", - сказал он.

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"Но наши люди нервничают, иногда чувствуют неуверенность, и им нужно больше гарантий в связи с ситуацией", - добавил он.

Говоря о кризисе в Украине, литовский министр также выразил убеждение в необходимости усилить давление на Россию путем расширения санкций, и одновременно увеличить помощь украинскому правительству. "Мы хотим видеть невозвратный процесс, чтобы страна сделала выбор", - сказал Линас Линкявичюс.

При этом он отметил, что после сделанного выбора ЕС не может оставаться просто наблюдателем, "как на футбольном матче", но должен помочь Киеву.