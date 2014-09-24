Сегодня в Нью-Йорке открывается общеполитическая дискуссия Генассамблеи ООН

Как сообщает Центр новостей ООН, перед ее участниками выступят около 140 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций на другом уровне.

Ожидается, что первыми 24 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи к присутствующим обратятся президенты Бразилии и США.

В этот же день в первой половине дня перед делегатами выступят главы государств из Уганды, Испании, Мавритании, Чили, Республики Корея, Катара, Армении, Египта, Франции, Марокко, Мексики, Финляндии, Индонезии, Аргентины, и Турции.

Читайте такжеЯценюк 24-25 сентября примет участие в сессии Генассамблеи ООНВо второй половине дня выступают президенты Боливии и Руанды, король Иордании, президенты Доминиканской Республики, Кении, Коста-Рики, Монголии, Нигерии, Гондураса, Черногории, ЮАР, Швейцарии, Чада, Эстонии, Экваториальной Гвинеи, Шри-Ланки, Венесуэлы, Замбии, а также главы правительств Великобритании, Дании и Украины.

Перед началом общих прений Генеральный секретарь ООН представит государствам-членам ООН свой ежегодный доклад о работе Организации.

В этом докладе Пан Ги Мун отметил, что события в Украине, Сирии и других частях мира углубили разногласия между государствами-членами по вопросам содействия международному миру. По его словам, геополитическая напряженность отразилась также на спорах, касающихся морской акватории и киберпространства.

Как сообщал УНИАН, вчера в Нью-Йорке состоялся саммит, посвященный проблемам изменения климата, на котором мэры 200 городов договорились о сокращении выбросов парниковых газов.