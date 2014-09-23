В Нью-Йорке открывается саммит ООН по проблемам изменения климата
13:11, 23 сентября 2014Мир
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Мировые лидеры, среди которых и президент США Барак Обама, проводят саммит ООН по проблемам изменения климата.
REUTERS
Как сообщает Русская служба Би-би-си, цель встречи в Нью-Йорке - побудить государства-члены ООН к подписанию нового всеобъемлющего соглашения о климате в ходе переговоров в Париже в следующем году.
"Изменение климата – это определяющая проблема нашего времени. Сейчас пришло время действовать!", - заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун накануне саммита.
Генсек ООН обсудит эту проблему с 125 главами государств и правительств.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке официально открылась 69-я сессия Генеральной Ассамблеи.
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