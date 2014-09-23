Все ключевые партии Шотландии впервые могут возглавить женщины

Парламент Шотландии может стать единственным демократическим институтом в мире, где все ключевые должности возглавляют женщины.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The Times.

Как отмечает издание, заместитель премьер-министра Шотландии Никола Старджон намерена объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Национальной партии Шотландии.

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В случае, если Старджон таки станет преемницей Алекса Салмонда, впервые три ключевые партии в Холируд (парламенте) возглавят женщины.

Таким образом Старджон присоединится к председателю лейбористской партии Джоан Ламонд и лидеру консерваторов Рут Дэвидсон.

Как известно, предыдущий лидер Национальной партии Шотландии и премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд покинул свой пост после поражения на референдуме.

Напомним, подсчет голосов на референдуме в Шотландии показал уверенную победу тех, кто выступал против независимости Шотландии.