Елизавета ІІ выразила уважение к результатам референдума в Шотландии
21:06, 19 сентября 2014Мир
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Выбор Шотландии на референдуме уважает все Соединенное Королевство.
REUTERS
Об этом заявила королева Великобритании Елизавета II. Ее цитирует ИТАР-ТАСС.
"После многих месяцев обсуждений, дебатов и раздумий, мы теперь знаем исход референдума (в Шотландии), и этот результат мы все в Соединенном Королевстве уважаем", - говорится в распространенном заявлении британского монарха.
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