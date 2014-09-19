Елизавета ІІ выразила уважение к результатам референдума в Шотландии

Об этом заявила королева Великобритании Елизавета II. Ее цитирует ИТАР-ТАСС.

"После многих месяцев обсуждений, дебатов и раздумий, мы теперь знаем исход референдума (в Шотландии), и этот результат мы все в Соединенном Королевстве уважаем", - говорится в распространенном заявлении британского монарха.

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