Дания направит военных в страны Балтии и Польшу

Об этом заявила премьер-министр страны Хелле Торнинг-Шмитт в Уэльсе, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Denmaks Radio.

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Военнослужащие, по словам Хелле Торнинг-Шмитт, будут находиться в Эстонии, Латвии, Литве и Польше на ротационной основе в течение максимум 90 дней и примут участие в учениях.

"Мы пошлем четкий сигнал странам-членам НАТО, которые чувствуют себя уязвимыми. Они должны знать, что могут рассчитывать на солидарность от остальной части НАТО", - заявила премьер.

Напомним, Дания также намерена присоединиться к системе противоракетной обороны НАТО.