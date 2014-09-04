Дания направит военных в страны Балтии и Польшу
19:11, 04 сентября 2014Мир
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Дания направит в страны Балтии и Польшу 250-300 своих военных.
REUTERS
Об этом заявила премьер-министр страны Хелле Торнинг-Шмитт в Уэльсе, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Denmaks Radio.
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Военнослужащие, по словам Хелле Торнинг-Шмитт, будут находиться в Эстонии, Латвии, Литве и Польше на ротационной основе в течение максимум 90 дней и примут участие в учениях.
"Мы пошлем четкий сигнал странам-членам НАТО, которые чувствуют себя уязвимыми. Они должны знать, что могут рассчитывать на солидарность от остальной части НАТО", - заявила премьер.
Напомним, Дания также намерена присоединиться к системе противоракетной обороны НАТО.
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