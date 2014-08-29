СМИ: Один из задержанных в Украине десантников доставлен в ожоговый центр Петербурга

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на главу костромского Совета солдатских матерей Людмилу Хохлову.

Ей об этом сообщило командование воинской части.

Напомним, 25 августа на территории Украины были задержаны десять российских десантников. По словам задержанных, их отправили "на учения", причем личный состав не знал, куда они едут.

Официальная Москва заявляет, что военнослужащие "просто заблудились".

В то же время, в России продолжается кампания по поиску раненных и погибших военных, неофициально принимавших участие в вооруженном конфликте на Донбассе. По данным правозащитников, таких солдат могут быть сотни.