СМИ: Один из задержанных в Украине десантников доставлен в ожоговый центр Петербурга
16:55, 29 августа 2014Мир
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Артем Кузьмин, один из десяти задержанных ранее в Украине костромских десантников, доставлен в ожоговый центр Санкт-Петербурга.
REUTERS
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на главу костромского Совета солдатских матерей Людмилу Хохлову.
Ей об этом сообщило командование воинской части.
Напомним, 25 августа на территории Украины были задержаны десять российских десантников. По словам задержанных, их отправили "на учения", причем личный состав не знал, куда они едут.
Официальная Москва заявляет, что военнослужащие "просто заблудились".
В то же время, в России продолжается кампания по поиску раненных и погибших военных, неофициально принимавших участие в вооруженном конфликте на Донбассе. По данным правозащитников, таких солдат могут быть сотни.
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