Сине-желтая опора ЛЭП появилась в Москве из-за ошибки коммунальщиков

Вышку линии электропередачи на юго-западе Москвы покрасили в цвета украинского флага московские коммунальщики.

Как сообщает The Village, в компании ОАО «Московская объединённая электросетевая компания», которая является инициатором такой покраски, отмечают, что перекраска ЛЭП — это не проукраинская акция, а антикоррозийная мера.

«Мы перекрашиваем вышки по брендбуку, который одобрили ещё в 2013 году. Сейчас вы видите промежуточный этап работ— в скором времени на вышке появится и серый цвет. Все три цвета — жёлтый, синий и серый — являются корпоративными для МОЭСК», — пояснили в пресс-службе предприятия.

Сотрудники московской полиции также утверждают, что не видят связи между покраской вышки линии электропередач на юго-западе столицы РФ с событиями в Украине.

Как сообщает фотокорреспондент «Газеты.Ru» с места событий, полицейские заявили, что в желтый и синий цвета вышку выкрасили сотрудники ООО «Электродинамика».

«Это никак не связано с Украиной. Это сделали обычные русские ребята из ООО «Электродинамика», — заявил один из полицейских. На месте также находятся пятеро сотрудников «Электродинамики», они сообщили, что действительно покрасили вышку в «свои корпоративные цвета» и что покраска была согласована.

Несмотря на это, сотрудники полиции потребовали от фотографа «Газеты.Ru» удалить все фотографии вышки и сообщили, что в связи со сложившейся обстановкой к вышке сейчас никого пускать не будут.

В то же время, пресс-секретарь Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) Елена Буренина подтвердила агентству «Москва», что вышки линий электропередачи в районе Нагатино-Садовники должны быть выкрашены в корпоративные цвета.

Как ранее сообщал УНИАН, На юго-западе Москвы в районе улицы Ремизова, возле метро «Нагорная», вышку линии электропередачи перекрасили в цвета флага Украины.

В ночь на 20 августа золотая звезда на шпиле высотного здания на Котельнической набережной была частично выкрашена в синий цвет, а сверху был водружен украинский флаг. Полиция задержала по делу двух молодых людей и двух девушек, которые спустились с верхушки здания на парашютах. Авторам акции на высотке грозит до семи лет заключения.