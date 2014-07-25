Британия будет поддерживать решительные санкции против РФ - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Великобритании в Украине Саймон Смит на брифинге в Киеве.

«В Евросоюзе разрабатываются конкретные предложения для экономических мер, чтобы они были приняты в случае отсутствия быстрого продвижения со стороны России в том направлении, которое было определено ЕС», - сказал он.

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Посол подчеркнул: «Мы не видим со стороны России того, о чем мы очень просто и ясно просили: чтобы Россия приняла конструктивные меры по деэскалации ситуации». По его убеждению, РФ «наоборот, продолжает прилагать усилия по дестабилизации Украины».

Смит отметил: «Мы видим в последние дни не только катастрофу, которая произошла 17 июля с «Боингом-777», мы видим доказательства, которые свидетельствуют о том, что поток вооружения и снаряжения из России в Украину для поддержки боевиков продолжается».

По его словам, Великобритания не видит никаких доказательств того, что Россия предпринимает какие-то шаги для выполнения рекомендаций Европейского Совета.

Как заявил Смит, он предполагает, что «динамика санкций продлится и сохранится. Британское правительство будет поддерживать решительные санкции для того, чтобы они неотвратимо пришли из-за отсутствия искренних усилий со стороны России, направленных на деэскалацию и прекращение дестабилизации на востоке Украины».