Кэмерон призывает НАТО пересмотреть отношения с Москвой

НАТО необходимо пересмотреть отношения с Москвой в ответ на ее действия в Украине и усилить способность Альянса реагировать на любые возникающие угрозы.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в письме лидерам организации, передает русская служба Би-Би-Си.

Оно было разослано главам 28 стран-участниц Альянса в преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Уэльсе в сентябре.

В письме Кэмерон подверг резкой критике решение Кремля о присоединении Крыма, а также в очередной раз обвинил Россию в том, что она поставляет оружие пророссийским сепаратистам на востоке Украины.

В апреле Североатлантический альянс в знак протеста против действий Кремля в Украине уже объявил о приостановке любых видов гражданского и военного сотрудничества с Россией. В письме Кэмерон призывает коллег пойти дальше.

"По прошествии шести месяцев с начала российско-украинского кризиса мы должны согласовать долгосрочные меры по укреплению нашей способности быстро отвечать на любую угрозу, успокоить тех наших союзников, которые опасаются за свою безопасность, и предотвратить какую бы то ни было агрессию со стороны России", - говорится в документе.

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Среди конкретных мер, которые предлагает глава британского правительства, - согласование нового графика военных учений и расширение сил реагирования НАТО, максимальная численность которых в настоящий момент ограничена 25 тысячами человек.

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