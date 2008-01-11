Черномырдин: Россия не прекратит делать заявления в адрес Украины

Россия и в дальнейшем будет публично излагать свою точку зрения об эпизодах общей с Украиной истории.

Как сообщили УНИАН в Посольстве РФ в Украине, об этом заявил Посол Российской Федерации Виктор ЧЕРНОМЫРДИН на встрече с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО.

В ходе обсуждения гуманитарной тематики Посол Российской Федерации подчеркнул, что российская сторона и в дальнейшем будет публично излагать свою точку зрения по различным эпизодов нашей общей с Украиной истории, отмечается в сообщении.

В ходе обстоятельной беседы стороны также обсудили крупные вопросы российско-украинских отношений, а также некоторые международные проблемы.

Собеседники пришли к общему мнению о целесообразности придания нового импульса российско-украинскому диалогу на различных уровнях. Подчеркивалась важность проведения второго заседания Межгосударственной комиссии, возглавляемой Президентами России и Украины.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины постановил, что с 24 декабря в 2007 г. все иностранные фильмы должны дублироваться или озвучиваться только украинским языком. Государственная служба кинематографии отныне не имеет права давать разрешение на демонстрацию фильма, если он не дублируется, озвучен или субтитрует украинским языком. Причем это касается всех фильмокопий без исключения.

Департамент информации и печати МИД России раскритиковал такое решение Конституционного Суда Украины, обвинив Украину в нарушении Европейской хартии о языках.

Ранее, 14 декабря 2007 года, МИД России распространил заявление в связи с "антироссийскими проявлениями" в Украине.