«Россия для русских!» РФ в преддверии гражданской войны?

«Чем больше беспорядков, тем выгоднее это Кремлю: народ попросит навести порядок железною рукою…» В дни, когда антипутинскую акцию запланировала оппозиция, в Москве был организован шовинистический шабаш…

Суббота 11 декабря наверняка войдет в историю современной России. Беспрецедентный случай: у самых стен Кремля, в центре Москвы, на Манежной площади, бесчинствовала многотысячная толпа. Нет, не оппозиционеров, а совсем наоборот – русских националистов. На глазах у ОМОНА и простых зевак, под лозунгом «Россия для русских! Москва для москвичей!» не меньше 6 тысяч агрессивных радикалов требовали у властей решить «кавказский вопрос». Итогом акции стали десятки избитых и покалеченных жителей южных республик России, которых протестующие ловили тут же на площади и в переходах близлежащих станций метро.

Поводом для беспорядков стало убийство 6 декабря москвича Егора Свиридова. 28-летний болельщик «Спартака» погиб в драке с выходцами с Северного Кавказа. Возмущенные этим событием футбольные фанаты призвали правоохранителей наказать виновных. Но преступников сначала задержали, а потом отпустили. Тогда негодующие болельщики решили действовать решительно и пришли к стенам Кремля. На каком этапе так называемая «акция памяти» превратилась в массовые беспорядки, а футбольный след затерялся в радикальных призывах, сегодня пытаются разобраться уже высшие чины российской милиции.

Первыми под горячую руку толпы попались несколько юношей с Кавказа, которые прогуливались по Манежной площади. От жестокой расправы их едва отбил ОМОН, что только разозлило хулиганов. В омоновцев полетели пустые бутылки, зажженные фаеры, куски льда, арматуры и даже украшения из новогодней елки, которую недавно установили в центре Москвы.

- «В Москве хозяин русский!», «Вперед, Россия, мы с тобой!», «Е…ать Кавказ, е…ать!», «Слава Руси, Кавказ соси!» - радикальные лозунги зазвучали с еще большей силой.

В схватке с правоохранителями были задержаны 65 человек, увечия разной степени тяжести получили более 30 человек. Медицинская помощь потребовалась также восьми милиционерам.

Позже бесчинства продолжились в московской подземке. «Болельщики» вытаскивали из прибывающих на станцию «Охотный ряд» поездов людей «неславянской» внешности и жестоко избивали прямо на платформе. Милиция метрополитена, по сообщениям свидетелей, бездействовала. ОМОН появился в метро лишь через четверть часа, когда банда разгневанных фанатов успела покинуть место столкновений.

Несмотря на фактически провальные в отношении разошедшихся участников акции действия милиции, Дмитрий Медведев одобрил ее работу. Он также поручил министру внутренних дел и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры по охране общественного порядка. В свою очередь, главный милиционер России Рашид Нургалиев заявил, что события на Манежной площади не переросли в массовые беспорядки только благодаря его подчиненным. Правда, что же в его понимание можно назвать «массовыми беспорядками», не совсем ясно.

На следующий день, в воскресенье, протестные акции в Москве продолжились. Но теперь это был уже санкционированный митинг с требованиями отставки премьера Путина.

Примечательно, что оппозиционеров на Пушкинской площади было несоизмеримо меньше, чем контролировавшего их ОМОНа. И сравнивая с погромами на Манежной, это особо бросалось в глаза. Как всегда на митингах несогласных, омоновцы были во всеоружии, готовые моментально реагировать на малейшее «нарушение закона». Как это ни странно, но, выходит, что к мирным политическим акциям российские власти готовы больше, чем к бунту шовинистов – бесконтрольному и часто беспощадному.

- За события на Манежной площади несет вину власть, - объяснил в комментарии УНИАН председатель Республиканской партии России Владимир Рыжков. Правоохранительные органы не ловят убийц, а органы, которые должны бороться с экстремизмом, борются с демократами, а не нацистскими группировками, которые процветают в Москве,

Еще более пессимистично настроен другой российский оппозиционер, один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин:

- Позор, когда вместо цивилизованного суда вершит расправу суд Линча, позор, когда бьют друг друга за цвет кожи и за изгиб носа. Главный позор, что мы терпим эту гнилую наглую власть воров, которая ведет нашу страну к гражданской войне. Предчувствие гражданской войны висит над Москвой, - сказал он на митинге.

За два прошедших дня градус общественной напряженности в Москве сильно накалился. Температура грозит достигнуть максимума уже на этой неделе. В Интернете появились провокационные призывы к выходцам из кавказских республик. 15 декабря они якобы собираются прийти на ответную акцию у Киевского вокзала, на Европейской площади. Хотя эту информацию сейчас опровергают и представители кавказских диаспор, и ГУВД Москвы, на «утку» провокаторов могут отреагировать националистически настроенные граждане, что грозит новыми беспорядками.

Аналитики, тем временем, допускают: чем больше будет беспорядков, тем выгоднее это Кремлю. Ведь вскоре народ попросит навести долгожданный порядок "железною рукою". Причем попросит этого сам. В свете приближающихся выборов президента в 2012 году эта версия звучит вполне правдоподобно.

P.S. Воскресным вечером на Манежной площади милиционеры обнаружили на снегу большую свастику. Кто и когда успел нарисовать здесь фашистский символ, так и осталось загадкой.

Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в России