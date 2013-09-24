Кенийский спецназ завершает зачистку ТЦ в Найроби

Силовики не встречают сопротивления террористов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Все заложники эвакуированы, мы думаем, что близки к концу", — сказал официальный представитель кенийского правительства.

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В минувшую субботу вооруженные террористы атаковали торговый центр Westgate в Найроби и в течение трех суток удерживали заложников. Погибли 69 человек, еще 65 были госпитализированы.

В субботу вооруженные люди напали на посетителей фешенебельного торгового центра Westgate в Найроби. По последним данным, жертвами нападения стали 68 человек, около 200 получили ранения. Очевидцы сообщали, что нападавшие разрешили покинуть здание только мусульманам.

По данным местной полиции, злоумышленники пытались ограбить один из магазинов центра, затем в МВД страны сообщили о спланированной террористической атаке. Боевики использовали автоматы и гранаты.

В результате нападения погибли члены семьи президента Кении, граждане Канады, Франции, Великобритании и Южной Кореи.

Сомалийская радикальная группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за атаку, опубликовав соответствующее заявление в Twitter.