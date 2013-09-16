На границе с Турцией сбили сирийский вертолет, выживших пилотов застрелили

19:05, 16 сентября 2013
Мир
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Власти Турции заявляют, что самолеты ВВС страны сбили сирийский вертолет, нарушивший турецкое воздушное пространство.

вертоліт / Фото : aircraftinformation.info

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на мэра расположенного в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией города Яйладаг сообщили о том, что сирийский боевой вертолет упал в 400 метрах от турецкой границы.

Об этом по информации Рейтер сообщает РИА Новости.

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По данным местных СМИ, инцидент произошёл в 14.00 на территории, подконтрольной сирийской оппозиции. Два пилота успели катапультироваться и благополучно приземлились. Однако они были убиты подоспевшими к месту крушения членами оппозиционной группировки "Свободная сирийская армия".

Как сообщал УНИАН, ранее Американская газета New York Times опубликовала видеоролик с жестокими кадрами казни семерых пленных сирийских военнослужащих боевиками группировки, которая ведет вооруженную борьбу с войсками президента Сирии Башара Асада. 

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