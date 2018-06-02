Предвыборная гонка за пост мэра Москвы завершена, победитель предопределен

Согласно опросу ВЦИОМ, в Москве на избирательные участки придет 78% москвичей. За должность мэра поборются шесть кандидатов. Своих кандидатов выставили все так называемые «оппозиционные» партии Госдумы: КПРФ – Ивана Мельникова, «Справедливая Россия» - Николая Левечева, ЛДПР – Михаила Дегтярева. Сергей Митрохин баллотируется от партии «Яблоко», активисты которой еще недавно принимали участие в уличных антипутинских маршах.

Но главных конкурентов всего двое – кандидат от власти, временно исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин, и приговоренный к 5 годам колонии, самый яркий российский оппозиционер Алексей Навальный. Остальные кандидаты, по сути, все это время они выполняли роль статистов, функция которых сводилась к тому, чтобы создать видимость политической конкуренции, ну, и, как водится, разобщить голоса недовольных властью. Выборы проходят по инициативе самого Сергея Собянина, который был назначен на должность мэра Москвы в октябре 2010. Таким образом ставленник Кремля (до изменения закона о руководителях субъектов федерации кандидатуру градоначальника утверждал именно президент РФ) решил доказать, что обладает реальной поддержкой москвичей и тем самым легализировать свое назначение. Он предусмотрительно решил дистанцироваться от дискредитировавшей себя партии власти «Единая Россия», и пошел на выборы как самовыдвиженец.

Время для предвыборной гонки было выбрано как нельзя кстати: протестная волна в столице РФ в последний год пошла на спад. Бороться за своего избирателя кандидатам на пост мэра российской столицы приходилось в самый разгар отпускного сезона. Редкой и совсем не креативной политической рекламой на улицах столицы довольствовались лишь те, кому не удалось сбежать из Москвы. Вместо прямых встреч с избирателями предвыборный штаб Собянина задействовал все возможные медиа-ресурсы. В московском, да и федеральном телеэфире регулярно появлялись программы, посвященные успехам городской власти и ее планам на будущее: от избавления московских дорог от пробок до строительства новых развязок и поликлиник. Политологи уже тогда предвещали: опередить кандидата от власти в таких условиях будет не просто. Согласно прогнозу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Собянин уверенно выиграет выборы в первом туре с результатом 62,2%. Почетное второе место достанется Навальному с результатом – 15,7%, третье – кандидату от КПРФ Ивану Мельникову, 9,4%. Незадолго до выборов Собянина публично поддержал и президент России Владимир Путин, который дал понять: если победит Собянин, один из ключевых в российской политике, пост мэра Москвы – будет в надежных руках.

- Он (Собянин, – УНИАН) очень опытный человек, спокойный, он такой не очень публичный, в известной степени даже молчун такой. Я люблю таких людей. Он меньше говорит, больше делает. Мне показалось, что люди это почувствовали, это очень важно, - сказал Путин.

В пятницу, последний день избирательной кампании, на НСК «Олимпийский» прошел концерт звезд российской эстрады во главе с Григорием Лепсом в поддержку Собянина, на который пригласили 15 тысяч избирателей.

- Спасибо всем, кто поддерживал меня последние годы, спасибо всем, кто меня поддерживает сейчас. Есть замечательный лозунг – «Вернем Москову москвичам» – мы сделали это. Москвичи сами выбирают своего мэра. Я прошу каждого из вас прийти на выборы и поддержать меня, - скромно обратился к публике Собянин под одобрительное улюлюканье собравшихся.

А к молодежной аудитории он обратился в эфире последнего выпуска «Comedy Club». Вся программа была посвящена выборам мэра, а сам Сергей Собянин был главным приглашенным гостем шоу. Он рассказал, как ездил недавно в метро, чем немало удивил окружающих, поделился с залом парой шуток, ведущие, как могли, поддерживали его в своем фирменном комедиклабовском стиле.

Тем временем, штаб Навального сосредоточился на реальных встречах с москвичами. За время избирательной кампании он лично агитировал и представлял свою избирательную программу: в метро, в московских дворах, на площадях. Вместо традиционных плакатов, штаб оппозиционера разработал передвижные «кубы Навального»: агитационные инсталляции появлялись в Москве то тут, то там. В последний день агитации Алексей Навальный провел масштабный митинг на проспекте Сахарова. Под проливным дождем его выступление слушали несколько тысяч горожан.

- Мы готовы вытеснить путинский вакуум из политики и заполнить его собой, - сказал Навальный. – Настало время заметить нас. Это избирательная компания покажет, что мы можем занять много мета, что мы можем побеждать.

По его словам, главный вызов избирательной кампании состоит в том, сможет ли «молчаливое» большинство, которое его поддерживает, прийти на избирательные участки. В штабе Навального уже подали заявку на проведение митинга 9 сентября на Лубянской площади. Политическую акцию запланировали на случай, если сторонники оппозиционера останутся недовольны результатом выборов. Наблюдатели уверены, что часть избирателей Навального обязательно выйдет на улицы, опротестовывая победу Собянина, но протест будет локальным и никак не повлияет на положение дел. После этого станет вопрос о судьбе самого Навального – останется ли он на свободе или будет отправлен отбывать срок.

Однако, эксперты, даже настроенные против Путина и его окружения, признают: реальных шансов выиграть у Навального нет.

По просьбе УНИАН расклады на воскресенье также прокомментировал член общественной палаты, сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин:

«Неожиданности могут быть, так как значительная часть избирателей еще не определились со своим выбором. Правда, я не думаю, что они окажут существенное влияние. Определившийся электорат вряд ли изменит мнение за оставшийся день. Его хватит, чтобы обеспечить Собянину победу в первом туре. Вряд ли у Навального будет какой-то рывок. Я никаких сенсаций не жду в этом плане.

Собянин ведет свою избирательную кампанию, осуществляя управленческую деятельность, а Навальный пытается идти на улицу. У станций метро его сторонники агитируют, выступают музыканты, можно увидеть машины с наклейками «за Навального». Это характерно для его личной политической стилистики. Я бы не говорил, что Собянин совсем не ведет агитационную деятельность. В каждом почтовом ящике можно увидеть его письмо с просьбой голосовать за него. Но он несильно надрывается.

Скажу так: за Навального будут голосовать те, кто предается всяким мечтаниям идеологического толка. Правда, прекрасно понимая, что он не будет мэром, таким образом, они всего лишь выражают свой политический протест.

Протесты после выборов могут быть, вопрос в их масштабе. Сделано все, чтобы обеспечить достоверность подсчета голосов. Навальный на условия агитации не жалуется, никаких стеснений нет. На что жаловаться? На то, что неправильно подсчитали? Треть будет подсчитана КОИБами (Комплекс обработки избирательных бюллетеней, в обиходе также называется электронная урна, электронное устройство для автоматизированного подсчёта голосов избирателей на выборах в России – УНИАН), 5% КОИБов будет пересчитано вручную. Ну, выйдут с протестом, и что?..

Роман Цимбалюк (УНИАН), Москва