Шесть пожарных машин - на один мусорный бак: в Чикаго открывается саммит НАТО (фоторепортаж)
Чикаго практически готов к приему лидеров почти из шестидесяти стран мира... Над центром в воздухе постоянно находится несколько вертолетов, а каналы патрулируют корабли полиции при полной амуниции...
Несколько дней до начала саммита можно назвать раем для туристов, которые таки смогли пробраться в город, - практически нет транспорта, мало людей, но пока все музеи, магазины открыты, экскурсионные кораблики - в движении.
|Накануне Саммита в Чикаго - рай для туристов
|Центр города патрулируют полицейские
Все службы приведены в повышенную готовность. В субботу на одной из центральных улиц загорелся мусорный бак(!) - через пару минут на место тлеющего в мусорнике огня приехало шесть пожарных машин, две скорые и несколько полицейских машин. Причем, они подъезжали с таким грохотом, что многие прохожие закрывали уши руками.
|Тушить загоревшуюся урну приехало 6 пожарных машин
Антиглобалистов, которые пытаются организовать акции протеста в городе, в центре практически не видно.
Сам саммит состоится в центральной части города, в конференц-центре McCormick Place, который расположен близ озера Мичиган.
В течение двух дней центр будет главной дискуссионной площадкой по вопросам безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе.
|Баннеры с анонсом Саммита развешаны по всему городу
Общая площадь McCormick Place, который был построен в 1960 году и полностью перестроен после разрушившего здание в 1967 году пожара, составляет свыше 250 тысяч квадратных метров, он является крупнейшим подобным центром в США.
В ходе проведения саммита НАТО его участникам, включая представителей мировых СМИ, будет подано в общей сложности свыше 19,4 тысячи завтраков, обедов и ужинов.
Как рассказал недавно генсек НАТО А.Ф.Расмуссен, этот саммит станет самым большим за всю историю альянса. Кроме 22 членов альянса, планируется участие делегаций еще с 28 стран. Их генсек НАТО назвал союзниками, которые «помогают принести стабильность в Афганистан". "В Косово защитить мир НАТО помогают восемь партнеров. И наши партнеры из Европы, Ближнего Востока и Северной Африки предоставляют жизненно важную политическую и операционную поддержку нашей операции в Ливии", - сказал Расмуссен.
Украину на саммите представит в рамках заседания стран-контрибьюторов в Афганистане президент Украины Виктор Янукович.
Аккредитацию на саммит получили 2200 журналистов.
Елена Гитлянская, Чикаго
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