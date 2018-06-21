Шесть пожарных машин - на один мусорный бак: в Чикаго открывается саммит НАТО (фоторепортаж)

Несколько дней до начала саммита можно назвать раем для туристов, которые таки смогли пробраться в город, - практически нет транспорта, мало людей, но пока все музеи, магазины открыты, экскурсионные кораблики - в движении.

На каждом перекрестке можно увидеть небольшие группы полицейских, которые с улыбкой с тобой здороваются, и при необходимости показывают дорогу.

Над центром города в воздухе постоянно находится несколько вертолетов, а каналы патрулируют корабли полиции при полной амуниции.

Все службы приведены в повышенную готовность. В субботу на одной из центральных улиц загорелся мусорный бак(!) - через пару минут на место тлеющего в мусорнике огня приехало шесть пожарных машин, две скорые и несколько полицейских машин. Причем, они подъезжали с таким грохотом, что многие прохожие закрывали уши руками.

Антиглобалистов, которые пытаются организовать акции протеста в городе, в центре практически не видно.

Сам саммит состоится в центральной части города, в конференц-центре McCormick Place, который расположен близ озера Мичиган.

В течение двух дней центр будет главной дискуссионной площадкой по вопросам безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе.

Общая площадь McCormick Place, который был построен в 1960 году и полностью перестроен после разрушившего здание в 1967 году пожара, составляет свыше 250 тысяч квадратных метров, он является крупнейшим подобным центром в США.

В ходе проведения саммита НАТО его участникам, включая представителей мировых СМИ, будет подано в общей сложности свыше 19,4 тысячи завтраков, обедов и ужинов.

Как рассказал недавно генсек НАТО А.Ф.Расмуссен, этот саммит станет самым большим за всю историю альянса. Кроме 22 членов альянса, планируется участие делегаций еще с 28 стран. Их генсек НАТО назвал союзниками, которые «помогают принести стабильность в Афганистан". "В Косово защитить мир НАТО помогают восемь партнеров. И наши партнеры из Европы, Ближнего Востока и Северной Африки предоставляют жизненно важную политическую и операционную поддержку нашей операции в Ливии", - сказал Расмуссен.

Украину на саммите представит в рамках заседания стран-контрибьюторов в Афганистане президент Украины Виктор Янукович.

Аккредитацию на саммит получили 2200 журналистов.

Елена Гитлянская, Чикаго

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