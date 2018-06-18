Франция эпохи Олланда: жизнь в розовом цвете

…Место выбрано не случайно, Олланд возглавляет депутатский совет департамента именно здесь и именно здесь полтора года назад он начал битву за пост Президента Франции.

Еще за несколько часов до объявления результатов выборов местные жители собрались на главной площади города. В 8 вечера медиа огласили вердикт президентской гонки. Однако еще полтора часа Республика ожидала первую речь своего новоизбранного лидера. Опьяненная эйфорией и шампанским публика ликованием встретила Олланда. Однако его выступление не отличалось оригинальностью.

«Справедливость и молодежь», - так новоизбранный президент обозначил свои приоритеты на последующие 5 лет. Все полчаса своего монолога он был собран и серьезен. Только когда Валери вышла на сцену, на лице Олланда засияла улыбка. Новая первая дама Франции держалась скованно. Представительница публичной профессии – журналистка – она все еще не привыкла быть в центре внимания. Однако она все же осмелилась робко поцеловать своего президента. Толпа взорвалась ликованием.

На сцену вышли несколько местных депутатов с аккордеонами в руках и заиграли мелодию бессмертной песни Эдит Пиаф «La vie en rose» («Жизнь в розовом цвете»).

Первая пара Франции попыталась станцевать, однако после нескольких неуклюжих движений Олланд оставил свою спутницу и продолжил приветствовать публику.

В этом эпизоде ничто не случайно. Дюль – исторический центр производства аккордеонов. А Роза – символ социалистов.

«Играть «La vie en rose» – это уже перебор. В мире кризис и вообще Пиаф плохо кончила», - вот такой комментарий я услышал на следующий день в поезде Париж-Страсбург от своей случайной попутчицы-пенсионерки.

Конец эпохи Саркози

Часом ранее описанных событий Николя Саркози вышел к своим опечаленным сторонникам, собравшихся в главном зале его предвыборного штаба.

Со своей фирменной улыбкой, так похожей на волчий оскал, уходящий президент витиевато сообщил, что больше никогда не выставит свою кандидатуру на такой ответственный пост. Публика бурно запротестовала. Режиссер телетрансляции крупным планом подал лица плачущих партийных активисток. На этих выборах именно предвыборные штабы обеспечивают телевизионную картинку массовых политических мероприятий.

Саркози по-отечески призвал собравшихся к спокойствию. Великодушно, правда, не без иронии, он пожелал успехов Олланду. Блестящий актер, Саркози глубоко спрятал горечь поражения. На его лице читалось облегчение. Последние месяцы уходящему президенту было особенно тяжело. Наверное, до него ни на одного из лидеров пятой республики не обрушивалось столько критики. Действительно ли неудержимому президенту богатых удастся отдохнуть? Далеко не факт. Ведь над Саркози довлеет угроза уголовного преследования по делам о незаконном финансировании его президентской кампании 2007 года. Тем более что между двумя турами нынешних выборов один из Интернет-сайтов опубликовал документ ливийской разведки, якобы подтверждающий передачу Муаммаром Каддафи 50 млн. евро на финансирование злосчастной кампании. Уходящий президент обвинил сайт в клевете. Однако журналисты декларируют решимость официально доказать достоверность компромата. Один из крупных предпринимателей, хорошо осведомленный в делах Ливийской Джамахирии, уже заявил, что у него нет сомнений в подлинности документа.

Пока Саркози строит планы на будущее, в рядах его родной партии «Союз за народное движение» накаляются страсти. Буквально через четверть часа после того, как Саркози покинул сцену, своего предвыборного штаба, в опустевший зал зашел Франсуа Фийон, пока еще премьер-министр Республики. В ту же секунду к нему стали сбегаться партийные деятели. Этот, на первый взгляд не примечательный жест, политические обозреватели прокомментировали как символическую демонстрацию амбиций без пяти минут экс-премьер-министра на лидерство в партии.

Битва предстоит тяжелая. Поскольку Жан Франсуа Копе вряд ли легко уступит насиженное место формального руководителя «Союза за народное движение». Кроме того, влиятельный министр иностранных дел Алан Жюпе также готов побороться за честь повести партию на парламентские выборы.

Третий тур

Июньские парламентские выборы – настоящий третий тур президентской кампании. Ведь именно парламент утверждает правительство. Без своего человека в Матиньоне (канцелярия премьер-министра) Олланд не сможет реализовать предвыборные обещания. У новоизбранного главы Республики достаточно оснований для беспокойства. По итогам первого тура президентских выборов «левые» кандидаты суммарно набрали меньше голосов, чем «правые».

Особенно тревожат социалистов рекордные 18 процентов поддержки ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен. В истории V Республики «правые» еще никогда не решались составить альянс с «Национальным фронтом». Однако в будущем полностью исключать такую возможность нельзя.

Среди умеренно «правых» избирателей популярны некоторые идеи ультраправых, в частности, по вопросу ограничения иммиграции.

1 мая на площади Опера Марин Ле Пен уверенно заявила о готовности своей партии победить на парламентских выборах «Союз за народное движение» и таким образом возглавить оппозицию.

Некоторые политологи не исключают такой сценарий. Особенно в случае раскола экс-президентской партии, раздираемой внутренней борьбой, и идеологическими противоречиями.

Многие из членов «Союза за народное движение» болезненно отнеслись к крутому виражу «вправо», предпринятому Саркози с целью получить голоса сторонников «Национального фронта».

Европейская финансовая оттепель?

Еще месяц назад Ангела Меркель, канцлер Германии, напуганная фривольными речами об ограничении программы бюджетной дисциплины в Европе, с целью вернуть экономической рост, и знать не желала Олланда. Немецкая «стальная дама» лично агитировала за Саркози на президентских выборах. Однако теперь положение обязывает, и Меркель сменила гнев на милость, пригласив Олланда в Берлин еще даже до окончательного подсчета голосов избирателей.

Теперь, как по волшебству, уже и Еврокомиссия, и Европейский центральный банк ратуют за «экономический рост», достичь которого будет невозможно без пересмотра жесткой позиции Берлина по вопросу контроля расхода государств еврозоны.

Время покажет, кто из пары Меркель – Олланд будет готов пойти на больший компромисс: Возможно, новый президент Франции не так уж страшен «миру финансов». Ведь главой своей предвыборной кампании Олланд назначил Пьера Московиси – вице- президента Индустриального клуба, лоббистской группы, объединяющей руководителей крупнейших промышленных групп Франции.

В своем майском номере газета «Le monde diplomatiquе» в статье «Финансовые рынки имеют лицо» приводит цитату Московиси о том, что «не стоит бояться суровой экономии». Лидер штаба Олланда также пообещал, что в случае победы социалистов дефицит госбюджета Франции будет «сокращен с 2013 года до 3%... чего бы это ни стоило».

Кстати, в своей первой речи после избрания Олланд и словом не упомянул «главного соперника – мир финансов».

Победа «иностранцев»

«On a gagné» («Мы победили!») – приветствовали меня знакомые студенты-иностранцы, когда я в понедельник вошел в университетский амфитеатр.

Такое же ликование я видел на площади Бастилии в Париже, где «левые» праздновали победу Олланда. Там тоже именно иностранцы наиболее бурно выражали свою радость.

«Sarkozy est fini» («С Саркози покончено!»), - восклицала хмельная молодежь.

Многие из них, получив дипломы лучших университетов Франции, даже не смотря на подписанные контракты о найме, не могли получить разрешение на работу от Министерства внутренних дел, возглавляемое Клодом Геантом, верным соратником Саркози.

С избранием Олланда десятки тысяч студентов-иностранцев могут быть спокойны за свое будущее.

Новоизбранный президент далек от предубеждений по отношению к иммигрантам… в том числе нелегальным.

Он неоднократно обещал выдать документы нелегалам, проживающим на территории Франции. Учитывая, что в Сахаро-Сахельском регионе Африки 13 млн. человек угрожает голод, вызванный неурожаем и войной, этот великодушный жест может спасти жизни десяткам семей. Ведь получив легальный статус, иммигрантам будет легче вывезти свои семьи во Францию. Такая перспектива вызывает ужас многих «коренных» французов.

«Я, конечно, за равноправие и справедливость, но выдержит ли наша система социального обеспечения такую волну? Последствия могут оказаться пострашнее тех, которые вызвало цунами, обрушившееся на Фукусиму», - с горечью поделился со мной один из преподавателей французского язык для иностранцев.

Егор Гаврилов