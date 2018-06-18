Вехи недели. Призрак бродит по Европе, призрак бойкота Евро в Украине

Международный имидж Украины получил за минувшую неделю чувствительных тычков едва ли не больше, чем за все время пребывания Виктора Януковича на посту президента. Бывший омбудсмен развернула политическую активность посильнее той, что демонстрировала до увольнения. Коммунисты заявили о себе как о ведущей левой партии страны.

И это все ВОНА

Юлия Тимошенко имеет все основания быть довольной развитием событий на минувшей неделе, когда солидарность с ней европейских политиков приобрела зримые формы. Десяток президентов стран Центральной и Восточной Европы отказались от участия в региональном саммите, который организовал Виктор Янукович. Некоторые из них прямо заявили, что действуют так, протестуя против обращения с экс-премьером. Виктор Янукович предпочитает отмалчиваться, МИДу приходится огрызаться и делать вид, что ничего страшного не случилось.

Ситуация, между тем, все больше напоминает снежный ком: становится все больше политиков, готовых бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине. Застрельщиком в этом вопросе выступила Ангела Меркель, но немецкий канцлер еще не приняла окончательного решения. Она умело стимулирует активизацию европейских политиков относительно судьбы Тимошенко, при этом предпочитая пока оставаться над схваткой. В результате в начале мая в ежедневном режиме немецкие политики второго эшелона и тамошние СМИ высказали собственную негативную позицию относительно проведения чемпионата Европы по футболу в Украине. Нашу власть спасло, по большому счету, нежелание УЕФА влезать в политические интриги и заступничество Польши, руководство которой, впрочем, тоже не станет молчать о судьбе Юлии Тимошенко.

Сама лидер «Батькивщины» вроде как согласилась на госпитализацию в харьковскую больницу железнодорожников после консультации с немецкими врачами. Оттуда Юлия Владимировна будет наблюдать за развитием ситуации, готовясь к ее обострению. Трудно назвать выгодным для нее предложением инициативу Владимира Путина, выказавшего от имени России готовность принять бывшего украинского премьера на лечение. Разогнанное ОМОНом выступление оппозиции в Москве накануне инаугурации Владимира Владимировича, вероятно, лишь подстегнет его стремление заняться «собиранием земель Союза» со сменой слова «Советский» на «Евразийский». И Украине в нынешних условиях будет сложно противостоять ожидаемому давлению России.

В борьбе обретешь ты право свое

Бывший омбудсмен Нина Карпачева убедительно доказывает, как опрометчиво поступили «регионалы», уволившие ее с поста Уполномоченного по правам человека без надлежащей компенсации. Нина Ивановна своим авторитетом придала веса фотографиям гематом Юлии Тимошенко из Качановской колонии, которые генеральный прокурор Виктор Пшонка назвал фальшивкой, рассчитанной на международный резонанс. Президентский кум отказался признавать факт избиения экс-премьера, но не смог отрицать, что Тимошенко в последнее время употребляет только воду и сок. Ему, вероятно, придется принимать на себя в ближайшее время обеспокоенность мирового сообщества судьбой лидера оппозиции.

Карпачева не остановилась на достигнутом, сообщив об обыске в офисе омбудсмена, якобы санкционированном его нынешней хозяйкой Валерией Лутковской.

На вопрос о политической судьбе Карпачевой мы получим ответ не позже начала августа, поскольку Центризбирком объявил о начале парламентской кампании с 30 июля.

Вице-спикер Николай Томенко от имени объединенной оппозиции выказал неудовольствие качеством нарезания мажоритарных округов, хотя куда весомее другие сложности: необходимость сформировать позитивную программу действий и нейтрализовать эффект от самостоятельного участия в выборах «Удара» и других не лояльных власти партий.

Зато неожиданно оппозиционерам помог будущий лидер публичной кампании Партии регионов Сергей Тигипко, заявивший, что когда цены не растут – это плохо для страны.

Евгений Магда