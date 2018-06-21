Ультиматум Дмитрия Рогозина

«Приднестровье войдет в состав Российской Федерации, если Молдавия объединится с Румынией», - заявил на этой неделе Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства Владимира Путина, специальный представитель России по урегулированию приднестровского конфликта.

Более того, спецпредставитель Кремля «по миру и согласию» в Приднестровье заявил, что «молдавские политики должны определиться — молдаване они или румыны». Если румыны, то границы будут другими.

Российский орел (из зоопарка кремлевской власти) с оливковой веткой в клюве подкрепил свои угрозы следующим: «Российские войска останутся в Приднестровье. Мы здесь будем столько, на сколько нужно».

Рогозин подтвердил, что российские миротворцы будут снабжены всем необходимым снаряжением для продолжения своей миротворческой миссии по установлению «вечного мира на этой земле».

В далеких 60-ых годах прошлого столетия нас, советских детей, пугали не литературными призраками, не историческими Дракулами с окровавленными клыками во рту, а вполне реальным человеком – немецким политиком Франс-Йозефом Штраусом.

Помню, придешь днем на детский сеанс (билет стоил всего десять копеек) посмотреть киношную сказку, а нам полчаса показывают какого-то толстого мужика, а голос за кадром угрожающе и тревожно декларирует: «Западногерманский реваншист Штраус хочет развязать третью мировую войну».

Затем танки грохочут, артиллерия стреляет, самолеты бомбы сбрасывают, города и села горят. В общем, было очень страшно. Империалистическая политика конфронтации – курс против мира и социального прогресса была персонифицирована для советских детей, которые жаждали мира, господином Штраусом. Вспоминаю, что было очень страшно, и хотелось скорее подрасти, взять в руки автомат и сражаться с врагами СССР.

Не будем сегодня спорить о том, как немецкий христианский демократ любил свою Германию, но вице-премьер Дмитрий Рогозин просто захлебывается от любви к своей родине – России.

Кто не знает, то сообщаю, что вице-премьер Дима Рогозин из комсомольцев. Всю свою прыщавую юность работал в ВЛКСМ, в центральных органах, и как говорят, КГБ гордилось своим агентом.

Как известно, 7 мая состоится инаугурация Владимира Путина, а источники из Кремля утверждают, что вероятным кандидатом на пост Министра обороны в новом правительстве станет Дмитрий Рогозин, который последнее время набрал политический вес среди российского правящего истеблишмента.

Сегодня в правительстве Владимира Путина господин Рогозин курирует военно-промышленный комплекс. В прошлом он представлял интересы России в штаб-квартире НАТО.

Эксперты отмечают, что по малообъяснимым причинам Рогозин стал любимцем «лидера нации». Владимир Путин прощает ему все выходки и излишнюю самостоятельность в декларировании приоритетов России во внешней политике и в отношениях с Североатлантическим альянсом.

Анализируя богатую политическую биографию Рогозина, следует подчеркнуть, что он убежденный шовинист, русский националист, сторонник жесткой силы и будет проводить политику усиления роли государства в управлении экономикой.

Его недвусмысленная роль в организации украинско-российского межгосударственного конфликта вокруг украинского острова Тузла свидетельствует, что он способен на авантюры. В 2003 году, пытаясь протащить свою партию «Родина» в Государственную думу, Дмитрий Рогозин лично возглавил провокации, которые поставили Киев и Москву на грань военного конфликта.

Но есть и непатриотические странички в биографии Рогозина. Когда ему под зад коленкой дали, а затем выгнали из Госдумы, запретили участвовать в большой политике «за непослушание и гоноровость», Дмитрий Рогозин с «волчьим билетом» приехал в Киев и удивил наших политиков тем, что призывал «сплотиться и отстранить от власти Владимира Путина.

Хочется закончить сию повесть о Рогозине следующим.

Как бы не наложить в штаны, новой звезде российского милитаризма! От чрезмерных усилий в перекраивании государственных границ Европы. Уж больно тяжкая ноша. Ведь вонь нынешней внешней политики России ничем не лучше, чем запахи дерьма.

Впрочем, дурак во власти и реваншист – это гораздо опаснее, чем радикал-фашист или националист-сталинист. Впрочем, человеческий мир абсурден только потому, что умники не успевают пресекать инициативы дураков и исправлять последствия их авантюр.

Виктор Тимошенко