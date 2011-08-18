Эксперты не исключают новой "газовой войны" Украины и России

Российские и украинские эксперты не исключают повторения российско-украинской «газовой войны», если в ходе предстоящих в сентябре межправительственных консультаций не будут достигнуты компромиссные решения по вопросу цены на поставляемый в Украину природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они выразили в среду в ходе видеомоста Москва-Киев на тему "Газовый вопрос: почему переговоры заходят в тупик?", организованного РИА Новости.

Одни эксперты считают, что Украина пытается одновременно добиться преференций, как от России, так и от Евросоюза, ничего не давая взамен. Другие полагают, что Киев должен продолжать оказывать давление на Москву всеми возможными средствами, правда, результат такого давления вряд ли предсказуем. Третьи допускают, что ближе к зиме между двумя странами может вновь разгореться очередная "газовая война".

"Ситуация отличается от 2008 года тем, что тогда контракта не было, а теперь контракт есть, но возможность "газовой войны" существует, хотя все понимают, что допустить этого мы сегодня не имеем права", - считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин СИМОНОВ.

По его словам, и Россия, и Украина понесли в прошлой "войне" значительные имиджевые потери.

Стратегия властей Украины, по его мнению, заключается в желании добиться желаемого результата путем признания нелегитимности заключенного в 2009 году двустороннего газового контракта через суд над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО. Еще одним средством давления на Москву являются угрозы обращения с исками в Стокгольмский арбитраж.

При этом К.СИМОНОВ уверен, что никаких шансов на позитивное решение по контракту Украины в Стокгольме нет.

В свою очередь, бывший пресс-секретарь НАК "Нафтогаз Украины" (в 2008-2010 гг.) Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ считает, что говорить о политизации "газового вопроса" со стороны Украины не совсем корректно. По его словам, Россия также устраивает некий политический торг, предлагая Украине вступить в Таможенный союз.

Украинский эксперт также не исключил, что "газовая война" возможна. При этом он подчеркнул, что "никто на сегодняшний день не желает, чтобы Украина выглядела маргиналом на мировом газовом рынке".

"Ситуация вокруг российско-украинского газового контракта излишне политизирована, и это накладывает серьезный отпечаток на мало-мальски экономический анализ ситуации и перспектив ее развития", - считает заместитель генерального директора российского Института энергетической стратегии Алексей ГРОМОВ.

С учетом этого, по его мнению, полностью исключить возможность некой "газовой войны" нельзя.

"И европейцы готовы к этому, забирая сегодня максимум газа в свои хранилища и готовясь пережить возможный трудный период в конце нынешнего года. И украинцы к этому готовятся, используя в сложной геополитической игре, на мой взгляд, такой аргумент, как факт приближающихся президентских выборов в России", - отметил он.

В связи с этим и другими обстоятельствами А.ГРОМОВ сделал вывод, что вероятность обострения газовых отношений с политической точки зрения весьма высока.

Переговоры в Сочи между президентами России и Украины, напоминает агентство, не сдвинули с мертвой точки вопрос о цене на российский газ.