Что стоит за «делом фотографов» в Грузии?

12 июля мир отмечал День фотографа. Несколько грузинских фотожурналистов, среди которых личный фотограф Президента Саакашвили, провели его за решеткой. Они задержаны, как утверждает грузинская власть, за шпионаж в интересах России.

Что и кто стоит за этим делом? Что произошло в действительности - наглые “папарацци” шпионили в интересах путинско-меведевского режима под носом у Президента Грузии или дела “сфабрикованы” лишь ради известной заказчику цели?

Умелые шпионы или смелые репортеры?

Пятеро фотографов были задержаны по подозрению в шпионаже 7 июля в Грузии. Фотограф пресс-службы Президента Грузии Михаила Саакашвили Ираклий Геденидзе с женой Натией, работавшей фоторепортером, фоторепортер Associated Press Георгий Абдаладзе и фоторепортер European Pressphoto Agency (EPA) Зураб Курцикидзе в один момент были провозглашены врагами собственной страны.

Фотокорреспондента Аssociated Press Шахвалада Айвазова освободили через несколько часов после задержания. Он отделался лишь допросом. Говорят, Шаху Айвазову повезло: по неофициальным данным, за него вступились госструктуры США - акционеры Associated Press.Фоторепортера Натию Геденидзе отпустили под залог почти в 10 тысяч лари (около 5 тысяч долларов). Статья 314 Уголовного кодекса Грузии, которую приписывают Геденидзе, Абдаладзе и Курцикидзе, может потянуть на 8-12 лет жизнь в неволе.

С тех пор грузинские журналисты проводят акции протеста и требуют встречи с министром внутренних дел страны. Представители Европейского пресс-фотоагентства EPA намерены приехать в Грузию, чтобы принять участие в решении судьбы фотографов.

А тем временем Интернет наполняется информацией о ходе “дела фотографов”.

Тем, кто поддерживает и считает убедительной официальную версию, видятся абсолютно логичными вопросы: зачем фотографам, помышлявшим исключительно о журналистике, было снимать схемы президентской резиденции и других объектов. Их оппоненты указывают, что фотографы могли “перейти дорогу” власти, распространив снимки жестокого разгона майских митингов протеста.

Чтобы понять, кто ближе к правде, важно вспомнить, какой послужной список у фигурантов дела.

Фоторепортер Associated Press Георгий Абдаладзе, который сотрудничал с МИД Грузии и изданием “Али а Холдинг”, как и Ираклий Геденидзе, был одним из первых, кто снимал в зоне российско-грузинского конфликта в 2008 году. Тогда Абдаладзе даже пришлось почувствовать на себе весь ужас пребывания в плену у осетинских сепаратистов.

Теперь Абдаладзе заявляет, что он и другие фотографы были задержаны именно из-за кадров, снятых во время разгона акции оппозиции в центре Тбилиси в ночь на 26-е мая. Он считает, что “наказание” за аналогичную работу не коснулось фотографов Reuters и France Press потому, что это вызывало бы слишком большой резонанс и могло стать причиной международного скандала.

Фото Ираклия Геденидзе

Абдаладзе также утверждает, что через несколько дней после событий 26-го мая ему звонили из Службы государственной охраны Грузии с требованием предоставить отснятый фотоматериал. Просьбу фотограф проигнорировал. Никакую свою вину признавать не желает. Доказать собственную правоту пытается голодовкой.

Фотограф Президента Грузии Михаила Саакашвили Ираклий Геденидзе, отсняв события 26-го мая, направил снимки в фотослужбы международных информационных агентств - привычный принцип работы фоторепортера. Возможно, его трудовой договор предусматривал лишь рассылку репортажей с официальных событий при участии Президента Грузии... Но за такое «нарушение» в шпионаже не обвиняют. Оппозиционеры, лежащие в лужах крови, - такой предстала демократия через объектив Ираклия.

Геденидзе признается в шпионаже, его жена Натия подтверждает факт сотрудничества мужа с российскими спецслужбами - все это можно видеть и слышать на видео, распространенном МВД Грузии. В веб-пространстве - официальные признания в серьезном преступлении, а дома у супругов двое маленьких детей, о которых некому заботиться. Серьезный аргумент, чтобы признаться в любом преступлении и получить возможность вернуть детям хотя бы мать. После признания в шпионаже жену и отпустили под залог.

Друзья Ираклия Геденидзе утверждают, что это профессиональный фотограф, который не стоит ни на стороне грузинской оппозиции, ни на стороне правящей власти.

Корреспондента международного агентства EPA, которая выставляет на своем сайте работы фоторепортеров из всего мира, Зураба Курцикидзе назвали предводителем преступной группы. Именно он, якобы, непосредственно был связан с российской разведкой.

Адвокат Курцикидзе Нино Андрианашвили, между тем, в интервью 12-го июля сообщила, что до сих пор не имела нормальной возможности ознакомиться с делом. По ее словам, всех адвокатов собрали вместе и под наблюдением 10-15 сотрудников контрразведки один адвокат читал дело вслух, другие - слушали.

Также Андрианашвили заметила, что несколько раз заявляла о телесных повреждениях у Зураба Курцикидзе, но прокуратура расследования не проводила. Также адвокат заметила, что Зураб болен диабетом. Она попросила обеспечить его необходимыми медикаментами и давать соответствующее питание. 9-го и 10-го июля Курцикидзе голодал, но по состоянию здоровья свой протест продолжать не смог.

Деньги “шпионам” перечисляли прямо на банковские карточки...

В распространенной МВД Грузии расшифровке телефонных разговоров Курцикидзе с Геденидзе и Абдаладзе идет речь о банковских карточках и переводе денег. Объяснить такой разговор просто: региональное бюро EPA находится в Москве. Именно туда посылают свои фото все корреспонденты агентства, работающие в странах СНГ. Уже из российской столицы фото отправляются дальше - во Франкфурт - в главную редакционную штаб-квартиру EPA. И то, что МВД Грузии позиционирует, как плату за шпионские снимки, - в действительности обычная система работы фотокорреспондентов и выплаты гонораров за нее. В конкретном случае - с EPA.

Неужели шпионам посылают плату “на карточку”, открытую в их собственной стране по паспортным данным? Кажется, чтобы окончательно не потерять лицо, МВД Грузии должно обнародовать суммы, которые перечислялись на банковские счета фотографов.

Тем временем двухмесячное предварительное заключение станет предисловием к судебному процессу, который начнется лишь 1 сентября. Не обернется ли эта “пауза” тем, что теперь каждый фоторепортер надолго задумается перед тем, как нажимать на кнопку камеры, а журналист, на всякий случай, станет делать паузу перед написанием каждого слова?

В последние годы в Украине сложилось очень теплое отношение к Грузии. Украинцы с увлечением встретили “бархатную” революцию и реформы власти Саакашвили. Они поддерживали Грузию в ее конфликте с Россией. Но власть - опасная вещь.

Президент Грузии в ночь на 26 мая предпринял шаг, за который его тяжело осуждать, - его спецназ стрелял в оппозицию, вооруженную бутылками с коктейлями Молотова, стальными трубами и камнями, - пока еще резиновыми пулями и пускал слезоточивый газ. Он сохранил порядок в стране.

Но теперь ему грозит опасность осудить за, вероятно, надуманные преступления фотокорреспондентов, освещавших эти события.

Впрочем, возможно это инициатива не его, а силовых структур страны, которые таким образом пытаются решить несколько задач одновременно. Первая - дискредитировать и наказать людей, задокументировавших события той неоднозначной ночи. Но фотоснимки уже распространены в прессе, они выставлены в фотоагентствах и в интернете - отрицать их невозможно. Вторая - сделать так, чтобы в дальнейшем фоторепортеры очень серьезно задумались - снимать или не снимать то или другое событие, а если сняли, - распространять съемку или уничтожить ее, в крайнем случае спрятать до лучших времен - так, как это 70 лет делали в тоталитарном СССР. Наконец, третья - власть, которая это позволит, постепенно попадет в зависимость от тех же силовых структур, которые шаг за шагом начнут руководить государством.

У Саакашвили еще есть время не сделать этот неоднозначный шаг. Отказавшись от охоты за ведьмами, он сохранит свою репутацию демократического президента и свободу прессы в Грузии. Очень досадно, когда фотожурналисты встречают свой праздник в заключении.