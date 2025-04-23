Этот военный арсенал входит в тройку крупнейших в РФ.

51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ во Владимирской области, где с 22 апреля продолжаются детонации, россияне могли использовать как логистический хаб для вооружения, которое было выведено из Сирии. Такое мнение в комментарии "Громадському радіо" выразил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников.

"Этот военный арсенал входит в тройку крупнейших в РФ. Что касается предварительных ударов - у них не было такого феерического, скажем так, эффекта. Но в целом на руку этому военному объекту играет его географическое положение. Что касается этой особенности - данный арсенал находится в 60 километрах от Москвы, и потому он находится под прикрытием столичного российского позиционного района ПВО", - отметил Кушников.

Говоря об ущербе из-за детонаций, эксперт обратил внимание на общедоступные цифры, которые фигурировали в разных отчетах.

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"Приводилось то, что на этом арсенале находилось 100 тысяч + тонн разного рода амуниции. Но это цифры, которые, скажем так, идут еще из интервью командира этой воинской части, которое датируется 2009 годом. В общей сложности мощность этого арсенала относительно объемов амуниции, которая там может быть размещена и храниться, более 260 тысяч тонн", - сказал Кушников.

Эксперт предположил, что данный арсенал во время полномасштабного вторжения России в Украину выполняет одну из ключевых логистических ролей, а также является стратегическим резервом западного и южного военных округов РФ:

"Таким образом мы можем предположить, что финальная цифра количества боеприпасов, которые там могут быть размещены или складироваться, значительно выше, чем 100 тысяч".

Он также перечислил, что именно могло храниться на этом военном объекте РФ до 2022 года - ракетно-артиллерийское вооружение, начиная от калибра 100 мм и заканчивая 152 мм, а также неуправляемые ракеты для систем залпового огня, ракеты С-300В и ракеты комплекса "Оса".

"Среди интересностей, которые могли появиться уже после 2022 года - номенклатура могла расшириться также оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер". Более новейшими системами ПВО врага, как С-400. И боеприпасы, которые могут использоваться как противотанковые средства. Среди таких Гермес-А и т.д", - перечислил он, предположив, что на арсенале также может быть помощь от КНДР и Ирана.

Взрывы на 51-м арсенале ГРАУ - что известно

Как писал УНИАН, на военном объекте прогремели мощные взрывы 22 апреля, из-за чего была объявлена эвакуация жителей двух населенных пунктов.

В СНБО рассказали, какое вооружение там хранят оккупанты. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, на арсенале есть запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".

Также аналитики Defense Express раскрыли, сколько российских арсеналов ГРАУ могут стать целями ВСУ. Они напомнили, что в 2024 году Украина уничтожила 23-й, 67-й и 107-й, а 22 апреля этого года был уничтожен 51-й арсенал ГРАУ во Владимирской области. Всего у РФ есть 11 таких арсеналов.

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