Чернобыль и сила мифа

Американский физик Сич - первый западный ученый, которому в свое время позволили жить и работать в запретной зоне Чернобыля для изучения последствий аварии. Его доклад о полуторагодичных исследованиях был опубликован в журнале Nuclear Safety в 1994-1995 годах.

"Атомные электростанции - точно звезды, которые светят весь день. Мы посеем их по всей земле. Они совершенно безопасны!" - заявил в 1980 году в журнальной статье академик М.А. Стырикович. Такие безрассудные утверждения звучали повсеместно в СССР до Чернобыля; ядерная безопасность находилась в подчинении у идеологии и гордости, а также культа прогресса.

В 1996 году на конференции МАГАТЭ подытоживались уроки Чернобыля и звучали предложения, как повысить безопасность реакторов РБМК, используемых на ЧАЭС и вообще в бывшем СССР. Я сидел в трех рядах от Евгения Адамова, главы российской делегации и будущего министра атомной промышленности. Когда эксперты излагали свои рекомендации, Адамов, разъяренный, как Иван Грозный, вскочил на ноги и начал отчитывать людей на подиуме. Они посмели сказать, что реакторам РБМК пойдут на пользу дальнейшие усовершенствования в плане безопасности", - вспоминает Сич. В итоге разумные рекомендации были смягчены, ядерная безопасность отодвинута на второй план, а члены российской делегации поздравили Адамова с удачным выступлением. В 2005 году Адамов был арестован по обвинениям в мошенничестве и служебных злоупотреблениях, в 2008 году он был признан виновным, а затем наказание заменили ему условным сроком.

Подобная бравада поощряет экономию на безопасности, а если возникают проблемы, плодит опасные мифы, создающие впечатление, будто все в порядке. На Чернобыльской АЭС, где 25 лет назад произошло расплавление ядерного топлива, создание мифов было возведено в высокое искусство. Так, в первые дни крупных выбросов радиации вертолеты сбросили 5020 тонн различных материалов на реактор, чтобы его потушить. На деле лишь малая толика этих материалов, и то в лучшем случае, попала в шахту реактора, так как источник красного свечения, на который ориентировались вертолетчики, находился в 12-15 метрах от самого реактора. Вещество, составляющее примерно 75% активной зоны реактора (массой около 135 тонн) девять дней горело на открытом воздухе, а затем расплавило нижнюю часть активной зоны, перелилось вниз по трубам и вскоре затвердело. Это подрывает главный миф о ликвидации Чернобыльской катастрофы - культ храбрых вертолетчиков, которые старались потушить пожар. Ликвидаторы были по-настоящему храбрыми и самоотверженными. Увы, советские власти воспользовались ими, чтобы создать впечатление, будто хоть что-то делается для ликвидации катастрофы.

В 1990 и 1994 году ученый Александр Боровой показал в своих исследованиях, что материалы, которые сбрасывались с вертолетов, не прикрыли активную зону реактора.

Очевидно и другое: если активная зона действительно расплавилась и горела на открытом воздухе, то наверняка в окружающую среду было выброшено больше радиоактивных веществ, чем гласит официальный отчет СССР, представленный в МАГАТЭ в августе 1986 года. Леннарт Девелл из Studsvik EcoSafe (Швеция) в 1994 году заключил, что выбросы примерно вдвое превышали официальную цифру.

Советские чиновники также утверждали, что саркофаг - символ победы над катастрофой - это прочное чудо инженерного дела. Но саркофаг лучше назвать "стальным тентом", наскоро построенным на руинах, чем "бетонным футляром". Он изначально не проектировался как герметично закрытое сооружение. Сейчас на средства Европейского банка реконструкции и развития строится новый саркофаг стоимостью 1 млрд долларов, который позволит проводить дезактивацию в относительной безопасности.

Россия могла бы ради своей международной репутации развеять чернобыльские мифы, демонтировать 11 реакторов типа РБМК, которые продолжают действовать, и внести должный вклад в очистку Чернобыльской зоны.

Александер Р. Сич,The Wall Street Journal за 20 апреля 2011 года

Перевод - Инопресса