Еще на одной АЭС в Японии утечка радиоактивной воды

Утечка радиоактивной воды зафиксирована на обслуживаемой компанией TEPCO АЭС в городе Онагава на северо-востоке Японии, сообщает Reuters.

По данным оператора станции, причиной утечки стало очередное землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее в четверг у берегов Японии, однако изменения радиоактивного фона на территории АЭС не зафиксировано.

Вода просочилась из бассейнов с отработанным топливом, расположенных на первом и втором реакторах.

Ранее сообщалось, что на АЭС в Онагаве отключилось внешнее электроснабжение.