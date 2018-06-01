Валдас Адамкус: чувствуйте себя равными среди равных и не жертвуйте своими идеалами

Институт мировой политики продолжает приглашать в Украину людей, которые должны, по замыслу, поддерживать украинских еврооптимистов и вселять надежду у пессимистов. Такие встречи в кругу журналистов и экспертов скорее напоминают неформальный диалог. На этот раз в Украину приехал Валдас Адамкус, экс-президент Литвы, человек, усилиями которого страна присоединилась к ЕС и НАТО. Благодаря ему стал возможен европейский прорыв этой балтийской страны.

О СЕБЕ И УКРАИНЕ

Я бывал уже в Украине. Я не забуду то, что видел в дни Оранжевой революции. Помню людей, имевших свой взгляд на то, как именно должны происходить демократические преобразования. Нельзя научиться демократии по книжкам. Демократия растет с людьми, которые должны этому научиться. Были очень мало примеров, когда страна быстро изменилась. Доносить демократическое понимание, это – постоянный процесс. Я не думаю, что нынешняя ситуация будет существовать без изменений. Украина сделала свой выбор. Я наблюдаю за действиями нынешнего правительства. И оно очень отличается от предыдущего. Я общался с вашими предыдущими правительствами. Прежние лидеры исповедовали философию, которую я разделяю.

Литва быстро шла путем преобразований, очень быстро развивалась. Она приняла принципы западной демократии, в которые я верю.

ОБ УКРАИНЕ, ЕС И БЕЗВИЗОВОМ РЕЖИМЕ

Я был сторонником Украины в ее стремлении присоединиться к европейскому сообществу. Мы еще на имели диппредставительства в Бельгии, но мы создали Информационный центр, который способствовал бы вступлению в НАТО. Европейские организации выдвинули Литве определенные критерии, и у нас было мало времени выполнять требования, чтобы отвечать тем критериям. Знаю, что действующий президент Украины задекларировал цель - членство в ЕС. Литва работала над этим настойчиво, поэтому нам удалось.

Глядя на ЕС из Литвы, думаю: мы поступили правильно. Не думаю, что без ЕС наши успехи были бы такими значительными. Да, большие страны ЕС порой используются свой статус для достижения целей. Малые страны стараются, чтобы их услышали. Впрочем, я – оптимист. Европа нужна Украине. Украина нужна Европе. Когда вы выполните все требования, давайте поищем хороших сторонников, добрых друзей. У вас есть литовская поддержку, Польша всегда выступает в поддержку Украины. Следует искать группы стран, которые готовы будут стать вашими адвокатами. Выполните все нормы и предписания в образовании, судебной системе и других сферах общественно-политической жизни. Уже сейчас есть страны, которые раньше говорили о вашей неготовности к членству, а теперь утверждают, что вы растете и развиваетесь.

План предоставления безвизового режима, заключенный на саммите ЕС в Брюсселе, это – хороший шаг. От этого выигрывают все. Надеюсь, что требования, которые выставят Украине, будут не очень жесткими.

О ТРЕУГОЛЬНИКЕ: ЕС, РОССИЯ И УКРАИНА

Отношения ЕС с Россией - очень чувствительный вопрос. У меня было много встреч и разговоров на эту тему, в том числе и за закрытыми для прессы и общественности дверьми. Там обсуждали, если приглашать Россию, то в каком качестве? Ясности и единодушия во взгляде на Россию нет у самих членов ЕС. Существует, скажем дипломатично, осторожное отношение к России. Когда сегодняшняя Украина через своих лидеров декларирует свое желание стать членом ЕС, то есть страны, которые говорят: “Мы вам верим”. Но вам следует искать аргументы в подтверждение своих стремлений. Когда я говорю, что Украина хочет и может присоединиться к сообществу, мне говорят: ты слишком оптимистичен, там не все так, как ты говоришь. Существуют факторы, которые создают недоверие вашей декларации.

ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛИТВЫ

Что касается нынешней независимости Литвы от Газпрома. Мы всегда хотели энергетической независимости. В начале 1990-х нам перекрыли нефтепровод “Дружба”. Но мы нашли нефть в других странах. Мы построили нефтяной терминал на Балтике, который и сейчас заинтересован купить Газпром. Нам выставили большую цену на газ. А мы ввели программу энергосбережения. Мы сами имеем резерв энергетики, который требует наша экономика. Но Газпром заинтересован продавать нам газ. У нас достаточно источников, чтобы обеспечить нашу экономику. Мы закрыли нашу атомную станцию, потому что этого требовал ЕС. ЕС требовал этого, мотивируя, что там был “чернобыльский” тип реактора. Реактор был модернизированный, перестроенный, от чернобыльского там осталось лишь название, а станция могла работать до 2025 года. Но, когда партнеры ЕС настаивали, правительство пошло навстречу. Мы построим свою АЭС. Мы будем импортировать электроэнергию, и кстати, среди вероятных партнеров рассматриваем и Украину. Нас не уничтожат.

О “ФОРТЕПИАННОМ” ГОЛОСОВАНИИ В ПАРЛАМЕНТЕ

То, что вы описали, как у вас депутаты голосуют карточками за других депутатов, есть и в Литве. Один из наших депутатов голосовал за других одиннадцать раз. Но мы не играем на фортепиано. Мы танцуем. Но если серьезно, когда у нас выяснилось, что один депутат уехал в отпуск и дал свою карточку для голосования коллеге, то пресса и телекомментаторы начали это критиковать. Один из этих депутатов исключен из парламента. Судьба второго еще решается.

О СЕБЕ И ЛИТОВСКОМ ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Я не знаю, кто выдумал миф, что Литовский легион, к которому я принадлежал во время Второй Мировой войны, сотрудничал с немецкой армией. Легион Литвы - это было движение сопротивления. Он не принадлежал ни к одной армии, это было подполье, которое боролось с немецкой оккупацией, выпускало листовки. Впрочем, когда в 1944 году Литву оккупировали советские танки, эти ребята начали бороться с советской оккупацией. И мы были очень молоды, мы были идеалисты. Это только в семнадцать лет можно было верить, что винтовками (у нас были французские винтовки) можно одолеть танки.

СОВЕТ АДАМКУСА УКРАИНЦАМ

Чувствуйте себя равными среди равных. Будьте теми, кто имеет идеалы, и не будет ими жертвовать. Вы не должны уступать идеалы. Лучшее служение - служение своему народу. Не нужно сдаваться.

Записала Елена Мигачева