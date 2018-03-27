«Европейские ценности» потерпели в Киеве фиаско

Долгожданный «Марш свободы» - акция в защиту легких наркотиков, намеченная на 6 мая на Михайловской площади в Киеве, началась гораздо раньше часа дня, как было запланировано его активистами. Когда к памятнику княгине Ольге стали стекаться сторонники легализации марихуаны, их здесь уже ожидали националисты - представители УНА-УНСО, Украинской консервативной партии, Украинской национал-трудовой партии. Оппоненты резко контрастировали на фоне друг друга. Большинство националистов были лысыми, у многих же сторонников «легалайза» на голове красовались дредды – растаманские косички. Первые были одеты в суровые однотонные одежды и держали в руках плакаты "Нет легализации наркотиков!", "Самоубийство – преступление!», «Нет «Европейским ценностям» в Украине!» Улыбчивые дети воскресенья предпочитали яркие – желто-зелено-красные – одежды. Многие были в майках с изображением листочков конопли и подписями «Разыскивается». Роднил тех и других возраст - противоборствующие группы состояли из молодых людей.

Скинхеды встретили своих оппонентов криками: «Растаманы, убирайтесь в Африку!» «Наркоманов – прочь!» Особенно при этом отличился легендарный боец Олесь Вахний, который решительно повел своих разгоряченных товарищей на сторонников легализации. Вскидывая вверх правую руку, националисты двинули на прибывавших к месту акции сторонников легализации. Вахний кричал в микрофон: «Растаманов – в Африку!» «Наркоманы – это гомосексуалисты!» и призывал милицию обыскать участников «Марша свободы»:

- У них в карманах конопля!

Сторонники «легалайза» робко объяснили свою позицию: мол, мы хотим свободно сидеть с друзьями, курить и смеяться и, подумаешь, конопля, чего там такого, марихуана разрешена во многих цивилизованных странах. «Тем более мы даже не требуем легализации легких наркотиков, а толерантного отношения к тем, кто их употребляет», - говорили они.

Когда число участников Марша набралось более сотни, националисты попытались пустить в ход кулаки, но милиция вовремя стянулась к месту действия. Она образовала стену между противоборствующими силами и принялась охранять сторонников «легалайза». В противном случае националисты просто разорвали бы участников Марша на эфиопский флаг. (Вообще-то обычно рвут на британский флаг, но любители конопли вышли с триколором Эфиопии, символом «легалайза»). Националисты предприняли несколько попыток прорвать цепь милиции, на помощь которой пришел «Беркут». При всем том было видно, что провоохранители были не готовы к такому повороту событий.

Растаманы делали вид, что ничего не происходит. Некоторые из них сели прямо на мостовую и принялись выстукивать африканские ритмы на принесенных с собой барабанах. Националисты продолжали выкрикивать: «Нет наркотикам! Наркоманы – выродки!» «Пьянству – бой!», - парировали те в ответ.

Воздух наполнился запахом раскуриваемой конопли, что спровоцировало националистов еще на несколько атак. Завязалась потасовка с милицией, в результате которой один майор лишился фуражки и погона.

- Мы вас ненавидим! – кричали националисты.

- Мы вас любим! – отвечали любители травки.

Там, где находились сторонники «легалайза», заклубился дым. «Обкурились», - подумали журналисты и ринулись снимать. Оказалось, это была дымовая шашка. Потом дымовые шашки полетели в сторону националистов. Их бросали с «лесов» ремонтирующегося здания Дипломатической Академии – это были проделки любителей марихуаны. Один скинхед пнул шашку, милиционеры подумали, что-то свое и «приняли» его. Националисту заломили руки и повели к машине. Тут же скинхеды побежали защищать товарища. Они легли на землю перед автомобилем, не дав ему тронуться с места. В это время националист выбил дверь машины и оказался на свободе, после чего скинхеды вернулись к памятнику, где принялись поливать сторонников «легалайза» с новой силой.

В это время на площади со стороны националистов внезапно появился негр. В белом костюме и с роскошными дреддами -- один в один культовый растаманский певец Боб Марли. Похоже, африканец был туристом, которого привлек шум. Журналисты бросились фотографировать его, подумав, что националисты сейчас начнут бить. Но, увидев скинхедов, негр сразу ретировался, услышав вслед: «Убирайся в Африку, черная шоколадка!»

Под конец акции милиция задержала двух человек. Только это уже были не националисты, а любители конопли, обкурившиеся и ничего не соображавшие - их затолкали в «воронок» и увезли. Ни одна душа не стала заступаться за них. Через какое-то время стало понятно, что «Марша свободы» не будет, но для тех сторонников «легалайза», что захотели покинуть площадь, это стало проблемой, так как они оказались блокированными скинхедами. Пришлось дождаться, пока лидер УНСО Игорь Мазур не поздравил своих товарищей с победой и не позвал всех на фестиваль «Рок-Сич» «слушать нашу, украинскую, музыку».

Однако большинство любителей конопли не спешили расходиться. Они принялись прямо на площади надувать шарики цветов «легалайза» и запустили их в небо. Последний шарик, правда, был белым, но очень большим, таким большим, что к нему прикрепили плакат с изображением Тимошенко. Помните, тот, где благообразная Юлия Владимировна держит в ладонях землю, из которой прорастает трава. Ясное дело, растаманы наклеили на постер ту траву, которая им милее всего. На этом и закончилась официальная часть. И трудно сказать, что было далее. Игорь Мазур на прощание многозначительно намекнул сторонникам «легалайза» еще встретиться с ними в городе. Так что, может, сейчас их где-то отлавливают националисты.

Кстати, протестовать против «Марша свободы» (всемирной акции, между прочим) вышли также представители Посольства Божьего, церкви, куда ходит киевский мэр Леонид Черновецкий. Их было достаточно много, больше, чем националистов и сторонников «легалайза», вместе взятых, но у них было скучно. Верующие просто час простояли на Софийской площади, вдали от этих событий

Фото Дмитрия Стаховского, УНИАН