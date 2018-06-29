Медведеву очень важно показать, что Украина предала белорусов

Вчера в российском курортном городе Геленджик прошел первый украинско-российский межрегиональный экономический форум, на котором в очередной раз встретились президенты Украины и России. Сначала Виктор Янукович и Дмитрий Медведев пообщались тет-а-тет за закрытыми дверьми. А уже потом вышли к прессе. «Мы поставили перед собой задачу максимально упростить процедуры перехода (украинско-российской государственной границы. – Авт.) для наших граждан, товаров в пограничных районах», – прозвучал один из основных мессиджей Януковича по результатам встречи. Эксперты комментируют ее итоги.

Григорий Перепелица, эксперт по международным вопросам: УПРОЩЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА С РФ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА С ЕС

Активизация украинско-российских встреч носит больше политический характер, чем прагматичный.

Карта украинско-российской дружбы эксплуатируется очень активно. Недавно мы видели “автомобильный пробег”, теперь “упрощение режима”. Очевидно, президенты хотят показать реальные интеграционные процессы между Украиной и РФ.

А насколько это упростит проблемы рядовых граждан? В принципе в пересечении украинско-российской границы и раньше не было особых сложностей. Тяжело сказать, как еще можно его упрощать. Можно убрать границу вообще – тогда будет совсем просто.

Граница должна функционировать, независимо от того, кто твой сосед: Польша, Россия, Беларусь или Словакия. Пограничный режим должен соблюдаться со всеми.

Такое упрощение может потом сказаться на получении Украиной безвизового режима с ЕС. Здесь нужно четко соблюдать баланс. Границы должны быть открытыми, но защищенными.

Украине выгодно иметь добрососедские отношения с Россией, но при этом не сдавать собственный суверенитет и атрибуты. Граница – один из атрибутов такого суверенитета.

Мы не можем гадать, какие конкретно вопросы обсуждали Медведев и Янукович за закрытыми дверями. Но можем анализировать те вопросы, которые сейчас больше всего интересуют прежде всего российскую сторону. Это в целом реинтеграция Украины в Россию, ее экономического комплекса, пакет политических вопросов: расширение инфраструктуры деятельности ЧФ на территории Украины, строительство путепровода, который соединит Крым с Россией. Эти вопросы интересны для России, потому что показывают и россиянам, и международному сообществу, каким образом Кремль реинтегрирует Украину в лоно своих интересов. Это добавляет важности Российский Федерации на международной арене. Тем самым она демонстрирует расширение влияния и укрепления собственного веса в международных отношениях.

Александр Сушко, директор Института евроатлантического сотрудничества: УКРАИНСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ОСТАЮТСЯ НЕПРОЗРАЧНЫМИ

В целом на украинско-российской границе действует режим, который не очень сориентирован на граждан. Больше на бюрократию, на пограничные и таможенные службы. С подачи украинской стороны давно обсуждалась идея упрощения пересечения границ, в частности перехода к совместной проверке пересекающих границу. Это, конечно, облегчило бы жизнь многим гражданам.

В то же время российская сторона долго отказывалась двигаться в этом вопросе, ссылаясь на свое законодательство, которое якобы не разрешает общие проверки.

Введение совместных проверок в поездах, в частности в ночных, упрощение процедур проверки на автомобильных пунктах пересечения и увеличения числа таких пунктов – вопросы, которые нужно решать. Граница должна становиться все более непрозрачной для контрабанды и нелегального движения, при этом более дружественной для законопослушных граждан.

У нас до сих пор не реализовано давно уже подписанное и действующее соглашение о реадмиссии между Украиной и Россией, в результате чего Украина не может возвращать в Россию нелегалов из третьих стран, прибывших в Украину через территорию РФ. Хотя все правовые основания для этого есть, но не отработан соответствующий механизм.

Такие встречи нужны. Но есть опасение, что Россия, имея больше рычагов влияния на руководство Украины, чем наоборот, добивается значительно больших уступок с украинской стороны. В частности, непонятно, например, каким образом Украина видит сотрудничество в сфере энергетики? Если мы присоединились к Европейскому энергетическому сообществу, то как это все сочетается с такими проектами, как слияние Нефтегаза и Газпрома, о чем раньше шла речь? Здесь много противоречий.

Украинско-российские отношения остаются непрозрачными. В этом их наибольшая опасность.

Вадим Карасев, политолог: ЯНУКОВИЧУ ВЫГОДНЫЕ ТАКИЕ БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ДРУЖБЫ С РОССИЕЙ

Демонстрация “братских чувств”, “дружбы народов”, “стратегического партнерства” государств выгодны сейчас и Медведеву, и Януковичу. По разным причинам. Но тут их президентский интерес совпадает. Януковичу выгодны эти сублимированно пустые, бессодержательные демонстрационные формы дружбы, чтобы оттянуть развязку в тех реальных содержательным проектам, которые инициирует российская сторона, в частности Путин. И чем дальше – тем лучше. В крайнем случае до тех пор, пока не будет понятна диспозиция российского тандема на президентские выборы в России 2012 года. Если Путин сойдет с дистанции, тогда у Януковича появляется поле для маневра. Если нет – тогда нужно будет возвращаться к переговорам о Нефтегазе – Газпроме, ядерной энергетики, объединении авиационной промышленности и т.д. Чем меньше содержательности – тем более демонстрационности.

Что касается Медведева, то для него важно показать успехи на постсоветском направлении российской внешней политики. Медведев может записать себе в актив как президентские выборы в Украине и победу Януковича, так и смену не только тональности, но и векторов украинской политики, особенно в российском направлении. Следующим претендентом на успех может быть Беларусь. Такие внешнеполитические успехи Медведева, условно говоря, от Обамы до Януковича и Лукашенко – это весомый аргумент в номинации на новое президентство. Это то поле, где Медведев сможет переиграть Путина.

Думаю, на встрече без прессы Медведев нащупывал реакцию Януковича на ситуацию в белорусско-российских отношениях. Ликвидация Лукашенко – это сегодня вопрос успешности Медведева как президента России. Им важно, чтобы Украина проявляла риторическую солидарность. Или по крайней мере держала нейтралитет, а не действовала в обход российских интересов. Как это было в решении украинского правительства о транзите нефти Чавеса для Беларуси по территории Украины.

Второе – Приднестровье. Ситуация в Молдове сейчас беспокоит всех...

Третий вопрос, который мог волновать Медведева, – это перспективы украинско-китайского сотрудничества. Китай сегодня, используя как экономические трудности Беларуси и Украины, так и специфическую географию этих стран, строит свою не только экономическую, но и геополитическую логистику мимо РФ в направлении ЕС. Россию волнуют эти “брачные игры” белорусов с Китаем, и не могут не настораживать “заигрывания” с Китаем украинского руководства.

Виктор Небоженко, политолог: МЕДВЕДЕВ ПОНЯЛ, ЧТО КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЛАСТИ НЕ УСИЛИЛА ЯНУКОВИЧА На столе президента Медведева лежит аналитическая записка, где написано, что концентрация власти президентом Януковичем в Украине не привела к усилению его полномочий. Действительно, прежний Янукович был равен президенту России. А после решения Конституционного суда Медведев очень осторожно относится ко всем предложениям Януковича. Потому что в случае смены политической ситуации, новый КС или Верховная Рада отменит все эти решения как нелегитимные. А для Медведева – это означает потерять лицо.

Поэтому он разговаривает с Януковичем о самом простом, например, об упрощении пересечения границы. Хотя там никаких проблем нет, кроме обычных краж и коррупции со стороны пограничников обеих сторон. Это обычная техническая проблема, которую должны решать руководства двух ведомств, но не два президента.

Сейчас полностью застопорился харьковский процесс. По тем договорам Украина, набрав долгов на 4 миллиардов долларов, должна была подписать документы о реконструкции атомных станций, передаче авиационной промышленности в общее пользование и много другого. Но этого не случилось. И не потому, что Украина саботирует. Просто Кремлю нужно решить вопрос: занимаются ли они геополитикой или коррупцией. Поэтому, думаю, самой главной темой разговора между президентами была пробуксовка харьковских договоренностей.

Демонстрация теплых отношений между Украиной и Россией прежде всего выгодна Медведеву. Ведь сейчас происходит очень серьезный конфликт между “братскими республиками” Беларусью и Россией. И Медведеву очень важно показать, что Янукович с ним солидарен, что Украина предала белорусов, но готова выполнить любые, даже непристойные пожелания Кремля.

Опрашивала Яна Солнцева