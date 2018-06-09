Посол Киргизии в Украине: надеюсь, дело не дойдет до мародерства

Начавшиеся вчера в Киргизии митинги оппозиции, сегодня переросли в вооруженные столкновения и уличные бои, со многочисленными жертвами, и захватами заложников... О том, что происходит в стране, мы попросили рассказать Еркина Мамкулова, Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызстана в Украине.

Еркин Бейшеналиевич, расскажите о ситуации в Киргизии?

Оппозиция митингует, власть пытается принять меры по стабилизации ситуации. В настоящее время стоит задача, чтобы пути решения тех проблем и требований, которые выдвигает и оппозиция и митингующие, были возвращены в правовое русло. Главная задача - избежать нежелательных эксцессов и жертв во время этих событий.

Как назрела подобная протестная ситуация? Может быть, проблема в том, как живет народ в Киргизии? Откровенно говоря, во всем этом важна экономическая составляющая.

Правительством были приняты меры по повышению тарифов на электроэнергию. Энергосистема страны долгие годы была дотационной, и сейчас государство не имело возможности поддерживать энергосистему в прежнем объеме. Правительство пошло на непопулярные меры, и это вызвало беспокойство у разных слоев населения республики. При новых тарифах люди были бы вынуждены нести ощутимые дополнительные затраты.

Но если говорить о ситуации в стране. Дороги строились, Бишкек очень изменился в лучшую сторону, активно работала мэрия. Начались реформы, и главное, чтобы мы не потеряли это все.

Сколько бы платила в среднем киргизская семья за квартиру при новых тарифах. Как эта цена соотносилась бы с зарплатой? Мне сложно сказать. Но тарифы достаточно тяжелы для средней киргизской семьи.

Митинги оппозиции связывают не только с повышением тарифов, говорят о введенной у вас цензуре, о том, что проблемы возникли у ВВС и радио Свобода, утверждают, что притесняют электронные СМИ. Мне знакома данная трактовка, я читал о том, что якобы закрыли оппозиционные сайты. Но это точка зрения оппозиционных сил, которую они активно доводили до ведома общественности. С другой стороны, правительство тоже пыталось обосновать свою политику в медийном пространстве. Но в настоящее время сложно давать однозначную оценку, насколько якобы тяжела ситуация с соблюдением свободы слова.

Насколько известно, протест оппозиции начался с коррупционного скандала, к которому якобы причастно ближайшее окружение сына вашего руководителя Курманбека Бакиева.

Эту версию выдвинула оппозиция. Но события начались вчера в областном центре в городе Талас. После того, как один из руководителей оппозиции был приглашен в органы милиции, население восприняло это, как арест. Этот факт и спровоцировал людей на выступление против органов власти.

Ваш премьер-министр сказал, что он недоволен тем, как российские СМИ освещают этот конфликт. Что он имел в виду? Мне сложно комментировать слова нашего премьер-министра по поводу информации, которой он владеет, и которая позволила ему дать подобного рода оценку. Если она действительно имела место.

Почему ваша власть содержит лидеров оппозиции под стражей? Это информация от оппозиции. Но насколько я знаю, они были задержаны для дачи показаний в связи с последними событиями в Таласе. Но были задержаны не все лидеры оппозиции, некоторые из них находятся среди митингующих. И думаю, что они помогут избежать печального опыта 2005 года, когда по Бишкеку прошла волна погромов. Это крайне нежелательно. Думаю, что они помнят то, что произошло, и дело не дойдет до таких крайних форм, как мародерство.

Журналисты назвали происходящее Тюльпановой революцией -2. С одной стороны, это прогресс, когда люди способны выйти на улицу, с другой - то, что происходит, компрометирует идею мирной революции. Если говорить об объективных процессах развития нашего общества, то нынешние события нельзя рассматривать в отрыве от событий 2005 года, которые получили название Тюльпановой революции. С другой стороны, считать нынешние события повторением, это неправильно. Потому что в 2005 году киргизское общество столкнулось с одними вызовами, сейчас – с иными вызовами. Проблема в том, чтобы научиться цивилизованно реагировать на возникающие вызовы.

Господина Бакиева привела к власти улица. Вы согласны? Если говорить о Тюльпановой революции в широком смысле, то да.

Ну почему так произошло, что когда ваш да и наш лидер пришли к власти, то они сразу погрязли в коррупции, воссоздали теневые схемы, а ваш лидер страны, если верить СМИ, принялся приватизировать все своими да нашими? Все драматические события и жертвы, это ужасно, но есть какая-то закономерность в том, что если улица его породила, возможно, улица и сменит… Нам надо стремиться, чтобы все политические разногласия решались не на улице, а за столом переговоров. Но когда люди выходят на улицу, это значит, что политики не всегда решают задачи, которые стоят перед ними. С момента распада Союза выросло новое поколение. У нас проводились реформы. Одно время нас называли островком демократии, мы были образцом политических свобод, прав человека, свободы слова. И поэтому та или иная несправедливость находила вот такое протестное выражение. Политической культуры недостаточно, чтобы мы могли все решать за столом переговоров. И я надеюсь, что нашим гражданам хватит зрелости, чтобы решать все возникающие проблемы в правовом поле.

Сейчас ваш лидер оппозиции, бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров объявил, что его цель - сменить власть в Киргизии. Расскажите о лидере оппозиции. Он - один из бывших руководителей Тюльпановой революции, после 2005 года возглавил Генпрокуратуру. Он какое-то время был генеральным прокурором, проводил расследования по делам предыдущего президента. Но через некоторое время перешел в оппозицию к нынешнему президенту.

Но я надеюсь, что оппозиция понимает, что перевести разговор в правовое русло - это и задача власти и задача оппозиции. И я искренне верю, что граждане Кыргызстана смогут преодолеть этот вызов.

Беседовала Лана Самохвалова