Новый посол США – спец по ограничению российской экспансии?

Российские и пророссийские СМИ распускают «страшилки»: Джон Теффт, как координатор цветных революций» от США, теперь спровоцирует что-нибудь ужасное в украинско-российских отношениях...

Прибытие нового посла США в Украину и вручение даже копий верительных грамот министру иностранных дел не могло не стать топ-событием. Штаты остаются мощнейшей державой мира, а потому их чрезвычайный и полномочный представитель автоматически становится влиятельной фигурой в нашей стране. К тому же эта должность оставалась вакантной полгода, что давало пищу для спекуляций политикам и прессе.

Именно в бытность Джона Теффта послом в Тбилиси произошла российско-грузинская война. Считается, без «благословения» Теффта президент Грузии Михаил Саакашвили не мог начать ввод войск в Южную Осетию (грузинскую, кстати, территорию).

Российские и пророссийские СМИ в связи с этим охотно распространяют «страшилки»: этот «координатор цветных революций», наделенный Госдепом полномочиями чуть ли не прокуратора США в Украине, теперь спровоцирует что-нибудь ужасное и в украинско-российских отношениях. Как минимум, грубо будет вмешиваться в президентские выборы и посадит на «трон» то ли Тимошенко, то ли даже Ющенко.

Другие комментаторы, напротив, изо всех сил приуменьшают значимость Теффта – он, дескать, из второй лиги американской дипломатии. Его назначение – это и для него ссылка, и для Украины унижение.

Но такие комментарии, скорее, дань законам газетного жанра, предполагающим в первую очередь погоню за «жареной» информацией, или же преследование определенных политических интересов. Разыгрывание антиамериканской карты остается модным среди «бело-голубых», «красных» и маргиналов типа Витренко или Корчинского.

Поэтому попробуем выделить «сухой остаток» в том ливне комментариев и аналитических материалов, который был спровоцирован прибытием нового посла Соединенных Штатов.

Первое. Джон Теффт не скакал летом прошлого года на белом коне на российские редуты во главе картвельской дружины в Южной Осетии. Более того, как рассказывают дипломаты, благословения лидеру Грузии тоже не давал. Обтекаемые дипломатические формулировки могли показаться прямым одобрением военных действий и обещанием силовой поддержки.

Второе. Джон Теффт кадровый дипломат с 37-летним стажем, в Госдепе его считают одним из опытнейших американских специалистов по Восточной Европе и постсоветскому пространству. В 2005–2009 годах Теффт был послом Соединенных Штатов в Грузии, раньше возглавлял диппредставительство Америки в Литве. Работал в России (в том числе временным поверенным по делам), Венгрии, Италии и Израиле, а также в Госдепе (на российском, а раньше – на советском направлении).

Теффт считается «чистым» дипломатом, без всяких спецслужбистских наслоений, но при этом является специалистом по вопросам вооружений. Именно это направление курировал в Риме и Тель-Авиве, занимался им в Госдепе в 1989–1992 годах, кроме того, несколько лет был советником по международным вопросам Национального военного колледжа (National War College) – очень престижного заведения, фактически представляющего собой академию при Национальном университете обороны в Вашингтоне. Потому можно прежположить, что Теффт не совсем посторонний человек для силовых структур. Кстати, в Военном колледже плотно занимаются проблематикой национальной и международной безопасности и военной разведки.

Третье. Джон Теффт на всех своих дипломатических должностях оказывал подчеркнутое уважение стране пребывания, ее культуре, истории и языка и в то же время жестко отстаивал интересы США. В одном из интервью он рассказывал, что выучил в достаточной для общения степени такие непростые языки, как иврит, венгерский и литовский. В Литве в первый раз в жизни, чтобы оказать уважение местным традициям, ходил по грибы вместе с министром иностранных дел и вице-спикером Сейма. В Грузии вообще стал любимцем местных элит и очень популярным среди местных жителей политиком (за исключением оппозиции, которую не очень жаловал). Но это не помешало Теффту в ультимативной форме запретить руководству Грузии сотрудничать с Ираном на долгосрочной основе в вопросе поставок газа. При этом подчеркнул, что «позиция США связана с последними резолюциями ООН, работой Ирана над ядерным оружием, а для Грузии более приоритетен трубопровод для транспортировки газа из азербайджанского месторождения Шах-Дениз». Нетрудно понять, что с такой же жесткостью Теффт будет проводить международную политику США и в Киеве.

Четвертое. На подавляющем большинстве своих должностей Джон Теффт работал над решением «российского вопроса» в аспекте ограничения российской экспансии на постсоветском пространстве. Так было и в Венгрии, и в аппарате Государственного департамента, и в самой России (говорят, именно Теффт осуществлял контакты с «шагреневой кожей» российской оппозиции), и в Литве, и в Грузии. Очевидно, именно с этой целью Джон Теффт прибывает и в Украину.

Одной из самых ярких страниц дипломатической карьеры Теффта стала его энергичная деятельность по дипломатическому обеспечению Оранжевой революции и налаживанию американско-украинских взаимоотношений нового качества после нее. 7 сентября 2004 года он прибыл в Киев в ранге зампомощника госсекретаря США по европейским и евразийским дел. Тогда Джон Теффт официально выразил обеспокоенность неподобающим проведением избирательной кампании в Украине, в частности неравным доступом кандидатов к СМИ. А еще – поддержал пребывание украинских войск в Ираке. Не удивительно, что 15 февраля 2005 года именно Теффт анонсировал поддержку со стороны США вступления Украины в НАТО. Он активно готовил первый визит Президента Виктора Ющенко в США, а позже неоднократно комментировал положение в Украине и выражал отношение Госдепа к нему. Говорил, кстати, о необходимости борьбы с коррупцией, консолидации демократических сил.

В 2004 году имела место реальная угроза отхода Украины в геополитическую орбиту России. Расстановка сил была ясна – кто здесь за Штаты, кто за Россию. Поддержку определенного кандидата и массовых акций для приведения его к власти Госдеп считал необходимой и оправданной. Сегодня ситуация совсем другая.

Да, политикум США ощутимо отдает преимущество Юлии Тимошенко. А что сделаешь? Выбора нет. Слишком уже карикатурно подчеркивает Виктор Янукович свою пророссийскость, даже нарываясь на унижения наподобие того, которому он подвергся на съезде «Единой России». Тимошенко, даже хихикая в ответ на казарменные шутки Путина, выглядит приличнее. Ну и она по крайней мере прибегает к риторике «симпатика» США и европейской интеграции. А на Арсения Яценюка, который так понравился команде Барака Обамы, надежды уже нет, на этих выборах он – непроходной. Равно как и Виктор Ющенко.

Но тяжело себе представить, чтобы Джон Теффт более-менее активно работал на избрание Тимошенко на текущей президентской гонке. Тем более – помогал устраивать новую Майдан. В США прекрасно знают цену риторике Юлии Владимировны, осознают ее способность менять позиции и взгляды на ходу, как перчатки. Потому вряд ли задачей нового посла является какая-либо масштабная поддержка кандидата Тимошенко.

Скорее, в тактическом плане Джон Теффт должен предотвратить возможные напряженные – вплоть до силовых – сценарии развития избирательного процесса. Ведь именно дестабилизация положения в Украине максимально облегчит Кремлю задачу последующей политической и экономической экспансии (если в самой России все будет спокойно).

А свои стратегические задачи Теффт вполне открыто назвал в своем выступлении на утверждении в Сенате США.

Основной тезис: «Перезагрузка наших отношений с Россией не произойдет за счет Украины; Соединенные Штаты не признают сфер влияния». Слова о том, что Украина является ключевым элементом системы европейской безопасности в этом контексте отнюдь не выглядят комплиментом для нас. И если блок выступления, посвященный интеграции Украины в НАТО, касается слишком уж отдаленной перспективы, то задача прекратить внутреннюю борьбу оранжевых элит, тем самым продвинуть обещанные на Майдане политические и экономические реформы и стимулировать борьбу с экономическим кризисом кажутся вполне актуальными для Теффта и Госдепа.

А особенно обстоятельно он остановился на необходимости реформы энергетического сектора Украины, особенно в газовой сфере. Теффт подчеркнул, что в этом готовы помочь и США, и Европа. Похоже, Госдеп и новый посол США хорошо осознают, что именно в этом секторе наиболее вероятна угроза со стороны путинской России.

Дождаться бы теперь реальной помощи.

Николай Писарчук