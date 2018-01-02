Власти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры на высоком уровне

06:49, 02 января 2018
Мир
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Предполагается, что на переговорах стороны обсудят возможность участия КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Ким Чен Ын / REUTERS

Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января для улучшения двусторонних отношений, передает «Би-би-си».

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Предполагается, что на переговорах стороны обсудят возможность участия КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что страна собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане поприветствовал решение Корейской народно-демократической республики (КНДР) отправить свою делегацию на Олимпиаду-2018.

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Теги: #КНДР Южная Корея#Олимпиада-2018 фото